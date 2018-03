Welche neuen Ziele Easyjet von Tegel aus ansteuert

Passagier steigen am Flughafen Tegel in ein Easyjet-Flugzeug

Easyjet bietet mehrere neue Destinationen an und fliegt auch öfter innerdeutsche Ziele an. Damit ist die Linie die größte Berlins.

Berlin. Die britische Fluggesellschaft Easyjet bietet ab diesem Frühjahr fünf neue Routen vom Flughafen Tegel an. Im Sommerflugplan, der am vergangenen Sonntag in Kraft getreten ist, sind die zusätzlichen Ziele Aarhus, Alghero, Bari, Olbia, und Prag enthalten. Außerdem werde man häufiger nach München, Düsseldorf und Frankfurt fliegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit den neuen Verbindungen bietet Easyjet von und nach Berlin mehr als 16 Millionen Sitzplätze pro Jahr an und wird damit zur größten Fluggesellschaft der Stadt.

Nach der Übernahme des Tegel-Engagements der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin rechnet der britische Billigflieger mit einem weiteren starken Wachstum an den Flughäfen in der deutschen Hauptstadt. Die Zahl der Passagiere solle in diesem Jahr um 60 Prozent auf 5,6 Millionen ansteigen, sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren am Dienstag in Berlin. "Heute ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens", so Lundgren weiter. Zum Start der Sommersaison sei Easyjet die Nummer eins in der Hauptstadtregion. Von den Flughäfen Schönefeld und Tegel biete die Airline mehr als 100 Strecken an.

Der letzte Air Berlin-Flug Der letzte Air Berlin-Flug. Abflug in München und Landung in Berlin-Tegel. Der letzte Air Berlin-Flug

Easyjet sei ein verlässlicher Partner für Berlin, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup betonte, wie schnell die britische Fluggesellschaft das operative Geschäft am Flughafen Tegel aufgebaut habe. Bereits Anfang Januar hatte die Airline die ersten innerdeutschen Flüge durchgeführt.

Flughafenchef Lütke Daldrup. "Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen"

"Wir wissen, dass wir in den nächsten zweieinhalb Jahren mit Tegel und Schönefeld nicht jeden Wunsch erfüllen können, das werden wir erst mit dem BER können. Aber wir werden uns bemühen, eine verlässliche Plattform zu sein", sagte Lütke Daldrup. Easyjet und die Berliner Tourismusgesellschaft Visit Berlin verkündeten auch den Start einer fünf Millionen Euro schweren Marketing-Kampagne. Unter anderem soll an Bord der Easyjet-Maschinen bald auch die Berlin-Welcome-Card verkauft werden.

Easyjet will Passagierzahl in Deutschland verdoppeln Der britische Billigflieger hatte Unternehmensteile der insolventen Air Berlin für 40 Millionen Euro übernommen und will bis zu 25 Maschinen in Berlin-Tegel betreiben. Easyjet will Passagierzahl in Deutschland verdoppeln

Easyjet hatte im vergangenen Jahr für 40 Millionen Euro Unternehmensteile der insolventen Air Berlin übernommen und will in Tegel langfristig 25 eigene Flugzeuge stationieren. Von Schönefeld aus fliegt die Airline bereits seit 2004. Easyjet-Chef Lundgren bezifferte die Anschubkosten für den Start in Tegel auf rund 160 Millionen Euro. Ab November werde seine Fluggesellschaft ausschließlich mit eigenen Maschinen operieren. Bis dahin werden auch andere Gesellschaften für Easyjet fliegen.

Lundgren sagte, dass Easyjet bislang 140 frühere Air-Berlin-Mitarbeiter übernommen habe. Weitere seien im Auswahlprozess. Insgesamt sollen am Ende 700 Crewmitglieder übernommen werden.

Mehr zum Thema:

Lufthansa-Vorstand prognostiziert: BER wird abgerissen

Ryanair fliegt ab Sommer auch vom Flughafen Tegel

Berliner Senat will Tegel-Volksentscheid nicht umsetzen

Flughafen-Berater zweifelt an BER-Eröffnungstermin 2020