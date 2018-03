Deutsche Bahn: Die Sitzplätze zu Ostern werden knapp

Ostern: Was genau haben Hase, Ei und die Auferstehung Jesu mit Ostern zu tun? Der Fakten-Check im Video.

Ostern: Was genau haben Hase, Ei und die Auferstehung Jesu mit Ostern zu tun? Der Fakten-Check im Video.

Feiertags-Check: Darum feiern wir Ostern wirklich Ostern: Was genau haben Hase, Ei und die Auferstehung Jesu mit Ostern zu tun? Der Fakten-Check im Video.

Berlin. Die Deutsche Bahn erwartet wegen Reisen zu Ostern schon an Gründonnerstag sehr volle Züge. Auch an Karfreitag und Ostermontag sei mit einer besonders hohen Nachfrage zu rechnen, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte.

Man werde alle verfügbaren Fahrzeuge einsetzen, um die Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen. Kunden sollten aber, wenn möglich, auf andere Tage ausweichen. Auch eine Sitzplatzreservierung sei ratsam – diese kostet in der 2. Klasse 4,50 Euro, in der 1. Klasse ist sie im Reisepreis enthalten. Flixtrain: Diese vier Dinge muss man wissen Flixbus will der Deutschen Bahn auf der Schiene Konkurrenz machen. Sehen Sie im Video vier Dinge, die man zu Flixtrain wissen muss. Flixtrain: Diese vier Dinge muss man wissen

Besonders stark ausgelastete oder ausgebuchte Züge markiert die Bahn in ihrer Internet-Auskunft mit Warnhinweisen. (dpa)