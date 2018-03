Facebook-Chef Zuckerberg entschuldigt sich für Daten-Skandal

Berlin. Mark Zuckerberg hat sich in einem langen Facebook-Post zu der Daten-Affäre rund um die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica geäußert. Die Äußerung des Facebook-Gründers war von vielen Beobachtern bereits als überfällig angesehen worden. Der Skandal um den Missbrauch der Daten von bis zu 50 Millionen Nutzern war am Wochenende bekannt geworden.

In dem Post entschuldigt sich Mark Zuckerberg und gesteht Fehler ein. Allerdings macht er auch klar, dass die Aufarbeitung des Vorfalls gerade erst begonnen hat. "Ich habe daran gearbeitet zu verstehen, was genau passiert ist und wie man es in Zukunft verhindern kann", schrieb Zuckerberg.