Edeka-Angebot empört Kunden: Suppenhuhn für 1 Euro

So erkenne ich, ob bei Lebensmitteln auf das Tierwohl geachtet wurde

Do, 12.01.2017, 18.19 Uhr

Das neue Gütesiegel Tierwohl soll Verbrauchern beim Lebensmittelkauf helfen – doch was haben Verbraucher wirklich davon? Welche Tierschutz-Label Sinn machen und wie man gutes Fleisch und Eier erkennt, erklärt Wissenschaftsredakteurin Alina Reichardt hier.

Berlin. Ein Angebot des Lebensmittelhändlers Edeka erhitzt derzeit die Gemüter einiger Kunden. In einem Facebook-Post empört sich eine Nutzerin über das, was sie in einem Prospekt gefunden hat: 900 Gramm Suppenhuhn für 1 Euro statt für 1.69 Euro.

Das kommt den Empörten deutlich zu billig vor. So fragt etwa eine Nutzerin: "Wie kann es sein, dass ein Suppenhuhn so billig ist? Meine 5 Hühner fressen am Tag für mindestens 2 Euro Futter... Streu... Wasser... Zeitaufwand noch gar nicht eingerechnet."

"Jaa!! Ganz, ganz fürchterlich!", findet ein weiterer Nutzer. "Edeka sollte sich in Grund und Boden schämen." Eine andere meint: "Und wieder mal ein Beweis dafür, wie wenig Edeka am Tierwohl liegt."

Ein Nutzer versucht dem Angebot zumindest etwas Positives abzugewinnen – auch wenn die Ironie deutlich durchklingt: "Jens Spahn hat ja so Recht. Das kann sich jeder locker vom Hartz IV-Satz leisten und dann bleibt noch jede Menge übrig."

Wir haben Edeka um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht noch aus.

(cho)