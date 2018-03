Ryanair steigt bei Laudamotion, der Fluggesellschaft von Niki Lauda ein

Ryanair will Niki-Nachfolgerin Laudamotion übernehmen.

Erst kauft Niki Lauda seine Airline zurück, jetzt steigt Ryanair mit ein. Der Billigflieger will 75 Prozent von Laudamotion kaufen.

Frankfurt. Ryanair verbündet sich mit der Fluggesellschaft des früheren Rennfahrers Niki Lauda und bietet damit Lufthansa Paroli. Der irische Billigflieger wolle fast ein Viertel an Laudas Firma Laudamotion übernehmen, teilte Ryanair am Dienstag mit. Abhängig von der Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter solle dieser Anteil so schnell wie möglich auf 75 Prozent ausgebaut werden. Niki Lauda werde den Vorstand der Fluggesellschaft leiten.

Die Kosten für den Anteil von 75 Prozent lägen bei weniger als 50 Millionen Euro, Ryanair werde zusätzliche 50 Millionen Euro für die Gründungsphase im ersten Jahr und die Betriebskosten bereitstellen. Bis zum dritten Jahr der Geschäftstätigkeit solle die österreichische Fluggesellschaft Gewinne einfliegen. Voraussetzung sei, dass die Flotte auf mindestens 30 Airbus-Flugzeuge ausgebaut werden könne.

Lauda kaufte Niki

Lauda hatte kürzlich die frühere Air-Berlin-Tochter Niki, die von ihm einst gegründet worden war, aus der Insolvenz zurückgekauft. Die spanisch-britische Airline IAG, die nach dem Rückzug der Lufthansa in der zweiten Bieterrunde den Zuschlag erhalten hatte, ging überraschend leer aus. (rtr)