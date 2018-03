BGH-Urteil: Können Kunden nach Flugstornierung ihr Geld zurückfordern?

Karlsruhe. Verbraucherschützer schauen mit Spannung auf den Bundesgerichtshof , der sich an diesem Dienstag (9.00 Uhr) einmal mehr mit den Rechten von Fluggästen beschäftigt. Wer einen Flug bucht und dann wieder storniert, bekommt oft nur einen kleinen Teil des Geldes zurück.

Zwei Kunden der Lufthansa , die Flüge von Hamburg in die USA gebucht hatten, wollten das nicht hinnehmen und klagten. Vor dem Amtsgericht und dem Landgericht in Köln scheiterten sie allerdings mit ihrer Forderung nach Rückerstattung. Unklar war zunächst, ob der BGH noch am selben Tag ein Urteil spricht. (X ZR 25/17)