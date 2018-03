Mit jobbenden Kindern Steuern sparen

Berlin. Kinder sind ein kostspieliges Unterfangen. Bis zum 18. Geburtstag von Sohn oder Tochter geben Eltern laut statistischem Bundesamt für den Nachwuchs im Schnitt 130.000 Euro aus. Doch wenn es um Familien geht, zeigt sich der Staat von seiner knauserigen Seite. Kindergeld und Freibeträge hat der Fiskus in den vergangenen Jahren minimal erhöht. 2017 haben Eltern gerade einmal zwei Euro pro Kind und Monat mehr Kindergeld erhalten. Auch die steuerlichen Freibeträge fallen mit insgesamt 7356 Euro nicht allzu üppig aus. Mit der Frage, ob diese etwa für das Jahr 2014 zu niedrig angesetzt waren, beschäftigen sich derzeit die Richter des Bundesfinanzhofs (Az. III R 13/17). Und das Bundesverfassungsgericht muss klären, ob die Berechnung der Kinderfreibeträge überhaupt verfassungskonform ist (BVerfG, Az. 2 BvL 3/17). Die Steuerbescheide bleiben in diesem Punkt offen. Eltern sollten ihre Aufwendungen für die Privatschule, die Kinderbetreuung oder das Au-pair akribisch in der Steuererklärung auflisten und sich auf diesem Weg den einen oder anderen Euro zurückholen. Eltern füllen für jedes Kind eine "Anlage Kind" aus.

Kindergeld oder Kinderfreibetrag: Im vergangenen Jahr haben Eltern pro Kind und Monat zwei Euro mehr erhalten. Also je 192 Euro für die ersten beiden Kinder, 198 Euro für das dritte und für jedes weitere Kind 223 Euro. Alternativ zum Kindergeld erhalten Eltern den Kinderfreibetrag von 4716 Euro plus BEA-Freibetrag (für Betreuung, Erziehung, Ausbildung) in Höhe von 2640 Euro. Macht summa summarum 7356 Euro. "Die Finanzämter prüfen, ob sich für Eltern das Kindergeld oder die Freibeträge rechnen", sagt Uwe Rauhöft vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine. Die für die Eltern günstigere Variante schreiben die Finanzämter dann automatisch gut. Von den Freibeträgen profitieren insbesondere Besserverdiener. In der Regel rechnen sich die steuerlichen Freibeträge bei Ehepaaren ab einem Einkommen von rund 64.000 Euro, bei Alleinstehenden ab 32.000 Euro. Doch auch wenn Eltern davon ausgehen, dass sich in ihrem Fall die Freibeträge rechnen, sollten sie Kindergeld beantragen. "Denn die Finanzämter berücksichtigen den Kindergeldanspruch und nicht das tatsächlich ausgezahlte Kindergeld", sagt Rauhöft. "Sie rechnen deshalb bei einem ganzen Kinderfreibetrag für das erste und zweite Kind Kindergeld in Höhe von 2304 Euro bei der Einkommensteuer hinzu." Wer kein Kindergeld beantragt, verschenkt Geld. Leben die Eltern getrennt oder sind nicht verheiratet, erhalten sie jeweils den halben Freibetrag, also 2358 plus 1320 Euro. Eltern sollten prüfen, ob ihnen eventuell noch Kindergeld zusteht, das sie noch nicht beantragt haben – und dann möglichst schnell handeln. "Seit Anfang 2018 wird Kindergeld nur noch ein halbes Jahr rückwirkend ab Antragsstellung ausgezahlt", sagt Steuerexperte Rauhöft.

Jobbende Kinder: Werden die Kinder flügge und verdienen ihr eigenes Geld, ist seit 2012 für Eltern nicht mehr entscheidend, wie viel Sohn oder Tochter neben einer ersten Ausbildung oder einem ersten Studium verdienen. Denn ganz gleich, wie hoch der Verdienst ausfällt – die Eltern behalten ihren Anspruch auf das Kindergeld. Anders verhält es sich, wenn der Nachwuchs eine erste Ausbildung oder bereits ein erstes Studium abgeschlossen hat. "Dann prüft die Familienkasse, in welchem Umfang das Kind einer Tätigkeit nachgeht", sagt Wolfgang Wawro vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. In diesem Fall behalten Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld nur dann, wenn der Sprössling – bezogen auf das Kalenderjahr – nicht mehr als 20 Stunden in der Woche arbeitet. Dabei ist unschädlich, wenn Sohn oder Tochter in den Semesterferien auch mal mehr als 20 Stunden in der Woche arbeiten – sofern die 20-Stunden-Grenze bezogen auf das gesamte Jahr nicht überschritten wird.

Mehraktige Berufsausbildung: In diesem Zusammenhang lohnt es sich zu prüfen, ob Sohn oder Tochter eine "mehraktige Erstausbildung" absolvieren. Denn die Richter des Bundesfinanzhofs urteilten 2015, dass sich eine erste Ausbildung auch über mehrere Ausbildungsschritte erstrecken kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese zeitlich und inhaltlich aufeinander aufbauen. Steuerberater Christian Herold von Steuerrat 24.de gibt dazu ein Beispiel: Hans beendet im Februar 2015 eine Ausbildung zum Elektroniker (Lehre) und bewirbt sich dann sofort um einen Platz an einer Hochschule, da er den Abschluss als Elektroingenieur anstrebt. Da Ausbildung und Studium inhaltlich und zeitlich aufeinander aufbauen, handelt es sich im Fall von Hans um eine mehraktige Erstausbildung. Daher behalten seine Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld bis zu seinem 25. Geburtstag – unabhängig davon, wie viele Stunden er neben seinem Studium noch arbeitet.

Doch auch wenn das Studium von Hans – in Bezug auf das Kindergeld – als Erstausbildung eingestuft wird: Wenn es darum geht, inwiefern Hans seine Ausgaben für das Studium nach seiner Ausbildung steuerlich verrechnen kann, handelt es sich bei dem Studium um eine Zweitausbildung. Hans kann also die Aufwendungen für sein Studium (u. a. Fahrten zur Hochschule, Lerngruppen, Computer, Prüfungsgebühren) in unbegrenzter Höhe als Werbungskosten verrechnen (Teil 3).

Ausbildungsfreibetrag: Sucht sich der volljährige Nachwuchs eine Bleibe jenseits des elterlichen Heims, steht den Eltern ein Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 Euro zu. Im Jargon der Finanzämter wird dieser als "Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs" bezeichnet. Diesen erhalten Eltern jedoch nur, wenn sie noch Anspruch auf Kindergeld haben (Zeilen 50–53). Der Höchstbetrag von 924 Euro wird anteilig gekürzt, wenn der Sprössling nicht das gesamte Jahr außerhalb des Elternhauses gewohnt hat. "Unschädlich ist jedoch, wenn Sohn oder Tochter in der Woche am Ausbildungsort wohnen und am Wochenende bei den Eltern", sagt Steuerberater Wawro. Einkünfte und Bezüge des Nachwuchses spielen für den Anspruch und die Höhe des Ausbildungsfreibetrags gar keine Rolle. Allerdings kürzen Finanzbeamte den Ausbildungsfreibetrag, wenn Sohn oder Tochter in einem Land wohnen, in dem die Lebenshaltungskosten geringer sind als in Deutschland.

Schulgeld: Inzwischen besucht laut Statistischem Bundesamt etwa jeder elfte Schüler eine Privatschule. An den Ausgaben für eine Privatschule können Eltern das Finanzamt zu 30 Prozent, maximal jedoch 5000 Euro beteiligen. Davon ausgeschlossen sind allerdings Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung. Zudem fordern die Finanzämter, dass das Kind nach dem Besuch der Schule einen anerkannten allgemeinbildenden oder berufsbildenden Abschluss besitzt, der von der Kultuskonferenz anerkannt wird. Das gilt für Privatschulen in Deutschland und im Ausland gleichermaßen. Andernfalls gehen die Eltern leer aus. Auch akzeptieren die Finanzämter Ausgaben für den Schulbesuch erst ab der Schulpflicht des Kindes. Eltern, die ihr Kind bereits mit drei Jahren auf eine private Schule schicken, müssen die Ausgaben bis zur Schulpflicht des Kindes alleine tragen, entschied der Bundesfinanzhof.

Alleinerziehende: Alleinerziehenden steht ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1908 Euro zu. Bei mehreren Kindern erhalten Alleinerziehende für jedes weitere Kind und Jahr zusätzlich 240 Euro. Frau Müller ist alleinerziehend. Sie hat zwei minderjährige Töchter und erhält einen Entlastungsbetrag von 2148 Euro. Bedingung ist jedoch, dass in dem Haushalt keine weitere erwachsene Person wohnt. Unschädlich ist, wenn eines der Kinder volljährig ist – sofern nach wie vor Anspruch auf Kindergeld besteht.

Betreuungskosten: Eltern können das Finanzamt an den Ausgaben für die Betreuung von Sohn oder Tochter bis zu deren 14. Geburtstag beteiligen. Das Finanzamt akzeptiert zwei Drittel der Kosten, maximal 4000 Euro je Kind. Zu den Aufwendungen zählen die Ausgaben für Babysitter, Kindergarten ebenso wie die für ein Au-pair, das sich überwiegend um die Kinder kümmert. "Eltern müssen jedoch darauf achten, dass sie die Kosten für die Kinderbetreuung überweisen", sagt Steuerexperte Rauhöft.

Ausgaben für erwachsene Kinder geltend machen

Sofern Sohn oder Tochter eine Ausbildung absolvieren, behalten Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld bis zu deren 25. Geburtstag. Doch ganz gleich, ob der Nachwuchs dann auf eigenen Beinen steht oder noch auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist: Kindergeld beziehungsweise Freibeträge gibt es nicht mehr. In diesem Fall haben Eltern jedoch die Möglichkeit, Unterhaltsleistungen an ihren Nachwuchs bis zur Höhe von 8820 Euro als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend zu machen (Teil 2). Allerdings darf die unterstützte Person lediglich über ein geringfügiges Vermögen von 15.500 Euro verfügen (wobei eine angemessene Immobilie unschädlich ist). Zudem kürzen die Finanzbeamten die 8820 Euro, wenn Einkünfte und Bezüge des Empfängers 624 Euro im Jahr übersteigen.

"Neben den Unterhaltsleistungen können Eltern das Finanzamt auch an den Ausgaben für die Basis-Kranken- und Pflegeversicherung für den Nachwuchs beteiligen", sagt Steuerberater Christian Herold von Steuerrat24.de. Ist das Kind Versicherungsnehmer und übernehmen die Eltern die Beiträge, tragen sie diese in der "Anlage Unterhalt" ab Zeile 11 ein. Handelt es sich hingegen bei dem Versicherungsnehmer um die Eltern, tragen diese ihre Ausgaben in der "Anlage Vorsorgeaufwand" ab Zeile 40 ein.

Kindergeld: "Eine Bewerbung pro Monat reicht nicht"

Eltern haben bis zum 18. Geburtstag von Sohn oder Tochter Anspruch auf Kindergeld. Diese Frist verlängert sich bis zum 25. Lebensjahr, sofern der Nachwuchs eine Schul- oder Berufsausbildung, einen Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr absolviert. Danach ist Schluss.

Doch was, wenn das Kind nach der Schule nicht sofort einen passenden Ausbildungsplatz oder ein passendes Studium findet? Das ist in Bezug auf das Kindergeld unproblematisch, sofern die Zeit zwischen zwei Ausbildungsschritten vier volle Kalendermonate nicht überschreitet. Dauert die Suche nach dem Ausbildungsplatz länger, sollten Eltern etwa anhand von Bewerbungen sowie Zu- und Absagen nachweisen, dass sich der Nachwuchs ernsthaft um eine Ausbildung bemüht. "Allerdings reicht dann eine Bewerbung pro Monat nicht aus", sagt Steuerberater Wolfgang Wawro vom Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg. Befindet sich das Kind in einer Ausbildung, behalten die Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld bis zum 25. Geburtstag – auch dann, wenn das Kind geheiratet hat. Dabei spielen Vermögen und Einkommen des Ehepartners keine Rolle. Sofern Eltern Anspruch auf Kindergeld haben, können sie auch die Ausgaben für die Basis-Kranken- und Pflegeversicherung des Nachwuchses in voller Höhe als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Die gezahlten Beiträge geben Eltern in der "Anlage Kind" an (Zeile 31 ff.).

In der achtteiligen Steuer-Serie der Berliner Morgenpost erfahren Sie, wie Sie sich besonders viel Geld vom Finanzamt zurückholen. Sollte eine Frage unbeantwortet bleiben, können Sie diese kommenden Sonnabend den Experten des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) und des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg stellen.

Alle Teile der Steuer-Serie finden Sie HIER

