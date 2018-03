Aldi baut seine größte Filiale beim Deichbrand-Festival auf

Cuxhaven-Nordholz. 2100 Quadratmeter, 16 Kassen für insgesamt 55.000 Besucher – Diese Aldi-Filiale ist die wohl größte der ganzen Welt. Wenn am 19. Juli das Deichbrand-Festival startet, ist auch einer von Deutschlands beliebtesten Discountern mit dabei.

Während auf der Bühne Stars wie die Toten Hosen, Clueso oder The Killers rocken, versorgt Aldi die Festivalmeute mit Grillfleisch, Grillkohle und reichlich Bier. Und natürlich noch allem anderen, was man so auf einem Festival alles gebrauchen kann.