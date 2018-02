Nach Machtkampf – „Bild“-Chefin Tanit Koch gibt auf

Verlässt nach zwei Jahren an der Spitze die „Bild“-Zeitung: Tanit Koch.

Sie war die erste Frau an der Spitze von „Bild“. Nun verlässt Tanit Koch das Blatt. Sie gehe „mit einem Lächeln“, ließ Koch wissen.

Berlin. Die erst seit zwei Jahren amtierende Chefredakteurin der "Bild"-Zeitung, Tanit Koch, verlässt das Blatt auf eigenen Wunsch Ende Februar. Das gab der Axel Springer Verlag, in dem die Zeitung erscheint, am Freitag in Berlin bekannt.

Die 40 Jahre alte Journalistin war die erste Frau an der Spitze des Boulevardblatts. Koch war eine enge Vertraute des langjährigen "Bild"-Chefredakteurs und -Herausgebers Kai Diekmann, dessen Nachfolge sie 2016 antrat.

"Bis an die Grenzen gegangen"

Allerdings war bereits im Februar 2017 Julian Reichelt (37), Chef der "Bild"-Onlineausgabe, zum Vorsitzenden der Chefredaktionen aller unter der Marke "Bild" erscheinenden Titel ernannt worden. Reichelt übernimmt nun zusätzlich die Position des Chefredakteurs "Bild" Print.

In einer Abschiedsmail an die "Bild"-Redaktion nannte Koch Gründe für ihren Abschied: "Wenn zwei Menschen professionell nicht harmonieren, lässt sich das eine Zeitlang durch Kompromisse ausgleichen. 2017 war davon geprägt, bis meine Kompromissbereitschaft an ihre Grenzen gelangte." Ihr sei in diesem Zeitraum auch klar geworden, dass sich "Bild" nicht durch Kompromisse auszeichne, sondern durch Klarheit, betonte Koch.

Tanit Koch: "Es hat nicht funktioniert"

Julian Reichelt übernimmt nun auch den Posten des „Bild“-Chefredakteurs.

Foto: Daniel Biskup / dpa

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Koch auf die Frage, ob sie in einem Machtkampf mit Julian Reichelt unterlegen sei: "Es hat in der Konstellation schlicht nicht funktioniert." Ausdrücklich bedankte sich Koch in der Abschiedserklärung bei ihrer Redaktion. Sie verlasse die "Bild"-Zeitung "mit einem Lächeln". Zu möglichen Zukunftsaufgaben äußerte sich Koch vage: "Ich freue mich jetzt auf das nächste Abenteuer."

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner bedauerte das Ausscheiden der "Bild"-Chefredakteurin, er sagte laut Mitteilung: "Tanit Koch ist es mit viel Leidenschaft und Kompetenz gelungen, eine beispiellose journalistische Karriere bei Axel Springer zu absolvieren." Für "Bild" habe sie Großartiges geleistet. Die Verantwortungskonstellation in der Chefredaktion sei zwar gut gemeint, habe aber in der Praxis nicht funktioniert, weil diese Aufstellung nicht zu "Bild" passe. ""Bild" braucht ganz klare Verhältnisse."

Zahl der "Bild"-Käufer sinkt weiter

Dem Eindruck, mit ihrem Fortgang sei auch die Offensive des Springer-Verlags zur Berufung von mehr Frauen in Führungspersonen gescheitert, trat Koch gegenüber dpa entgegen: Im Springer-Verlag seien "Chefredakteurinnen längst Normalität". Es gehöre aber auch zu dieser Normalität, dass "Frauen - wie Männer - Führungspositionen wieder verlassen". Das "Bild"-Schwesterblatt "Bild am Sonntag" wird von Marion Horn geleitet, die in Berlin erscheinende Boulevard-Zeitung "B.Z." von Miriam Krekel.

Im vierten Quartal 2017 hatte die "Bild"-Zeitung täglich 1,46 Millionen Käufer erreicht, zehn Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. (dpa)