Qantas-Passagiermaschine fliegt erstmals mit Senföl

Los angeles. Zum ersten Mal ist eine Passagiermaschine mit einem neuen Biokraftstoff in die Luft gegangen. Eine Boeing Dreamliner 787-9 der australischen Fluggesellschaft Qantas ist mit einem Gemisch aus Kerosin und Senföl von Los Angeles nach Melbourne geflogen.

Laut Qantas wurden auf dem 15-stündigen Flug 18.000 Kilogramm an CO 2 -Emissionen gespart. Das sind etwa sieben Prozent weniger als beim gleichen Flug mit herkömmlichem Kraftstoff. Der Anteil des Senföls betrug bei dem Flug etwa zehn Prozent. Langfristig will Qantas den CO 2 -Ausstoß sogar um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin reduzieren können. So sollen bis 2020 alle Flüge nach Los Angeles mit erneuerbaren Treibstoffen bedient werden.