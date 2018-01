Berliner Arbeitsmarkt profitiert vom milden Winter

Berlin. Der warme Winter hält die Arbeitslosigkeit in Berlin niedrig. In witterungsabhängigen Branchen wie dem Bau gab es zu Jahresbeginn weniger Kündigungen, so dass der übliche Anstieg im Januar so gering ausfiel wie mindestens seit 1991 nicht, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.

167 736 Frauen und Männer waren demnach im Januar arbeitslos gemeldet. Das waren zwar 8164 mehr als im Dezember, aber 14 766 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 8,8 Prozent rund 0,4 Prozentpunkte über dem Dezemberwert und einen Prozentpunkt unter der Quote vom Januar 2017.

"Die Nachfrage der Arbeitgeber nach Arbeitskräften bleibt hoch", erklärte Bernd Becking, der Berlin-Brandenburg-Chef der Bundesagentur. Stellen fänden nun zunehmend auch ältere und Langzeitarbeitslose.

Zählt man Arbeitssuchende hinzu, die aus verschiedenen Gründen nicht als arbeitslos gelten, waren im Januar gut 235 000 Berliner ohne Arbeit, etwa sieben Prozent weniger als vor einem Jahr. 1,47 Millionen Männer und Frauen in der Stadt hatten im November eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, 60 000 und 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl ist damit in Berlin mehr als doppelt so stark gestiegen wie im Bundesdurchschnitt.