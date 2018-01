Aldi stellt viele Schokoladen auf fair gehandelten Kakao um

Köln. Aldi Süd und Aldi Nord verkaufen nun auch fair gehandelten Kakao. Das teilten die Organisation TransFair und der Discounter am Montag in Köln auf der Süßwarenmesse ISM 2018 mit. Aldi bezieht damit nun Rohkakao über Fairtrade-zertifizierte Kooperativen und will noch in diesem Jahr die Produktion sämtlicher Tafelschokoladen, Pralinen und Saison-Süßigkeiten der Eigenmarke Moser Roth schrittweise auf das Fairtrade-Kakaoprogramm um stellen, wie das Unternehmen mitteilt.

Nach Angaben von Aldi würden auch Cerealien – etwa alle kakaohaltigen Müslisorten und Müsliriegel – im ersten Halbjahr 2018 umgestellt. Aldi Süd liefere zudem seit dem 1. Januar die Nuss-Nougat Creme Nutoka mit Fairtrade-zertifiziertem Kakao aus. Haselnüsse und Palmöl für das Produkt würden ebenfalls aus zertifiziertem Anbau gekauft.

Verein fördert Handel zu fairen Bedingungen

"Angesichts des desaströsen Kakao-Preisverfalls um 40 Prozent ist eine kostendeckende und nachhaltige Produktion unmöglich", sagte TransFair-Chef Dieter Overath. Umso wichtiger für die Kakaobauern seien die garantierten Mindestpreise und zusätzlichen FairTrade-Prämien, von denen Hersteller in Anbauländern wie Elfenbeinküste oder Ghana profitierten.

Der Verein TransFair in Köln handelt nicht selbst, sondern fördert den Handel zu fairen Bedingungen für Produzenten in Entwicklungsländern. Aldi Nord und Aldi Süd vertreiben bereits über Eigenmarken fair gehandelte Produkte und weiten dies nun auf Kakao aus.

Aldi will die Mehrkosten selbst tragen: "Preise bleiben stabil"

Aldi Süd und Aldi Nord setzen künftig bei ausgewählten Produkten auf Fairtrade-zertifizierten Kakao. Dazu zählen unter anderem Schokoladen von Moser Roth und die Nuss-Nougat-Creme Nutoka.

Die Mehrkosten für die Umstellung einiger Süßwaren auf fair gehandelten Kakao trage Aldi, erklärte der Discounter: "Die Preise für die Produkte bleiben für die Kunden somit stabil", teilte das Unternehmen mit.

2017 kauften Hersteller in Deutschland mit 40.000 Tonnen rund 33 Prozent mehr fair gehandelten Kakao ein als im Vorjahr. Der Marktanteil für Fairtrade-Kakao stieg laut Angaben von TransFair von 6 auf 8 Prozent. Auch der Absatz "fairer" Süßigkeiten entwickelte sich mit einem Plus von 20 Prozent positiv. Dabei wuchs Tafelschokolade gar um 27 Prozent. (dpa/moi)

