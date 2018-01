Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit 91 Jahren gestorben

Stockholm. Der Ikea -Gründer Ingvar Kamprad ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kamprad sei in seinem Heim in Småland friedlich eingeschlafen.

Kamprad hatte 1943 damals als 17-Jähriger das berühmte schwedische Möbelhaus gegründet.

Das I und das K stehen für seine Initialien, E und A für die Bauernhöfe Elmtaryd und Agunnaryd, auf denen er aufgewachsen ist.

Ikea-Gründer Kamprad hatte kleinen Mann im Visier

Zunächst waren Stifte, Portemonnaies, Bilderrahmen, Tischläufer, Uhren, Schmuck und Nylonstrumpfhosen im Angebot. Möbel kamen 1947 dazu, bis zur Eröffnung des ersten Einrichtungshauses dauerte noch einmal fast zehn Jahre.

Im Visier hatte Kamprad von Anfang den kleinen Mann mit schmalem Geldbeutel. Er ist selbst unter einfachen Leuten im schwedischen Småland aufgewachsen.

Kamprad hatte sich 1988 in den Ruhestand begeben und seine Funktionen im operativen Geschäft abgelegt. Als Berater stand er Ikea aber weiterhin zur Verfügung.

Kamprad gehört zu reichsten Menschen der Welt

Auf Twitter schrieb Ikea über seinen Firmengründer: "Ingvar wird seiner Familie und den Ikea-Mitarbeitern auf der ganzen Welt vermisst werden und in Erinnerung bleiben."

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) 28. Januar 2018

Kamprad gehört laut Forbes zu den reichsten Menschen der Welt. 2010 wurde sein Vermögen auf 23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Kamprad hat drei Kinder und eine Adoptivtochter. Er war zwei Mal verheiratet.

Ikea erfolgreichstes Möbelhaus der Welt

Ikea ist im Möbelhandel weltweit die Nummer eins und vor allem für seine Möbelhäuser am Stadtrand und Produkte bekannt, die meist von den Kunden zusammengebaut werden müssen. Aktuell betreibt Ikea 348 eigene Einrichtungshäuser und 45 Einkaufszentren. Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Konzern 163 600 Mitarbeiter. (dpa/rtr/bekö)