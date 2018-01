Wirtschaftsministerium Bundes-Internetbotschafterin soll an Ehrenamt verdient haben

Die laut Bundeswirtschaftsministerium "ehrenamtlich" arbeitende Internetbotschafterin der Bundesregierung, Gesche Joost, sieht sich in Medienberichten einer Reihe von Vorwürfen ausgesetzt. Auch wegen des Erfolgs von Mini-Computer Calliope.

Joost sei für einen Teil ihrer Tätigkeit bezahlt worden, offenbar mit 50.000 Euro pro Jahr. Das gehe aus Unterlagen des Ministeriums hervor, die gemeinsam ausgewertet worden seien, berichteten "Der Spiegel" und ARD-Magazin "Report Mainz" am Sonnabend. Die Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin habe vor Vertragsbeginn 2014 eine "Aufwandsentschädigung" durchgesetzt, mit Hilfe des damaligen Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel (SPD).

Auf der Internetpräsenz des Ministeriums heißt es über Joost: "Die Digitalen Champions der europäischen Mitgliedstaaten sind ausgewiesene Persönlichkeiten, die sich in ihren jeweiligen Ländern ehrenamtlich für eine Verbesserung des Zugangs zu digitalen Technologien und Diensten einsetzen."

Auch beim Mini-Computer Calliope gibt es Ungereimtheiten

Joost betonte am Sonnabend, ihr Vertrag mit dem Wirtschaftsministerium habe zwei Aufgabenbereiche umfasst: Einerseits das Amt des Digital Champion für Deutschland auf EU-Ebene. Nur diese Tätigkeit sei ehrenamtlich. Andererseits habe sie Leistungen für das Ministerium wie etwa die "Koordinierung und Vernetzung bei der Abstimmung und Umsetzung der Digitalen Agenda für Deutschland und für Europa" erbracht, für die sie "moderat" bezahlt worden sei.

Joost habe sich laut "Spiegel" auch um Computer Calliope gekümmert, ein Prestigeprojekt des Wirtschaftsministeriums, so das Magazin. Es sei im Umfeld der SPD entstanden, der mehrere Gründer angehört hätten. Auf Antrag "von Joost und den übrigen Calliope-Leuten" habe das Ministerium die Anschubfinanzierung über knapp 200.000 Euro gezahlt. Joost habe sich in Folge um "Konzeption" und "Rollout in mehreren Bundesländern" gekümmert. Diese Arbeit habe sie über das Wirtschaftsministerium abgerechnet.

Kritik wies Joost gegenüber dem "Spiegel" zurück: Calliope sei ein gemeinnütziges Projekt für das sie kein Geld erhalte. Allerdings: Einer der Geschäftsführer beziehe laut "Spiegel" ein festes Gehalt. Mit ihm lebe Joost in Prenzlauer Berg zusammen.

