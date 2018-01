Die verschwiegene Eigentümerfamilie Brenninkmeijer will erstmals mit Investoren kooperieren, damit C&A wachsen kann – auch in Asien.

Modekette C&A sucht Partner – und will in Asien wachsen

Berlin. Mit hartem Wettbewerb und komplizierten Marktsituationen kennt sich Alain Caparros aus. Der Manager baute Rewe zu einem gewinnträchtigen Lebensmitteleinzelhändler um. Sein Zusammenspiel mit hartnäckigen Familienunternehmern lief nicht immer so rund, letztlich hat er sich im Streit mit Edeka und dem Tengelmann-Eigner Eri­van Haub beim Kampf um Filialen der Tengelmann-Tochter Kaiser's aber doch durchgesetzt. Seit letztem Sommer soll Caparros C&A in Europa auf Vordermann bringen: mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Onlinegeschäft schaffen – und die Konkurrenten Inditex (Zara) und H&M im Zaum halten. Allerdings regiert bei C&A nicht allein Caparros, sondern vor allem eine sehr verschwiegene Familie: die Brenninkmeijers.

Offenbar steht im Konzern gerade eine historische Wende bevor: Der Familienclan kann sich Investoren auch außerhalb der Familie vorstellen, um C&A weltweit wachsen zu lassen – vor allem in China und anderen aufstrebenden Märkten. Dass die Familie nach 176 Jahren die Kontrolle abgeben möchte, hält mancher Marktbeobachter für unwahrscheinlich. Dass es aber einen Partner zum Beispiel für das chinesische Geschäft geben könnte, ist nicht abwegig. Schließlich betreibt C&A dort bereits mehr als 50 Geschäfte, will Hunderte weitere eröffnen. Ohnehin lässt C&A vieles in Fernost schneidern.

Online hinkt C&A vor allem Zalando hinterher

Die dürren Firmeninformationen lassen aber auch den Schluss zu, dass es im klassischen C&A-Geschäft in Europa neue Investoren geben könnte. Jede Region evaluiere Expansionsmöglichkeiten mit verschiedenen Parteien, heißt es offiziell. Das würde dem dynamischen Caparros mehr Spielraum geben. Vor allem online hinkt C&A der Konkurrenz wie Zalando hinterher. Außerdem mischt der Billiganbieter Primark aus Irland die Branche zusätzlich auf.

Alain Caparros leitet die C&A-Europa-Tochter.

Der weltweit tätige C&A-Konzern hat seine Wurzeln in Nordrhein-Westfalen. Von Mettingen bei Steinfurt aus zogen Brenninkmeyers (damals noch mit y) Anfang des 19. Jahrhunderts los, um Leinen aus der armen Gegend im reichen niederländischen Friesland zu verkaufen. Zwei Brüder aus dem Clan, Clemens und August, gründeten 1841 im niederländischen Sneek das erste Geschäft. 1911 eröffnete das Unternehmen die erste deutsche Filiale nahe dem Alexanderplatz in Berlin.

Das Unternehmen wuchs schnell, vor allem weil es zu den Ersten gehörte, die Konfektionsware, fertig geschneiderte Kleidung, zu kleinem Preis verkaufte und Mode – ausschließlich Eigenmarken – so für die breite Bevölkerung erschwinglich machte. Und mit diesem Konzept verdiente der Konzern auch nach dem Zweiten Weltkrieg kräftig, vor allem in den Siebzigerjahren, als das schwarze Palomino-Pferd mit den drei Farbflecken durch die Fernsehwerbespots galoppierte.

Umsatz in Deutschland macht fast Hälfte des Europa-Geschäfts aus

Gesteuert wird C&A heute aus der Schweiz. In Zug, bekannt für seine niedrigen Steuersätze, residiert seit 2001 die Cofra Holding der Familie, der die vier Gesellschaften für Brasilien, China, Mexiko und Europa gehören. Die Europa-Gesellschaft, die Caparros leitet, betreibt 1500 Filialen in 18 Ländern und beschäftigt rund 35.000 Mitarbeiter. Der Umsatz in Deutschland macht etwa 45 Prozent des europäischen Geschäfts aus. Genaue Zahlen veröffentlicht C&A nicht. Insgesamt beschäftigt die Gruppe weltweit 60.000 Mitarbeiter in 2000 Filialen, Tendenz steigend.

Überhaupt gibt die Familie wenig preis. Mitte 2016 gab Maurice Brenninkmeijer, der die Cofra Holding führt, der "Zeit" ein Interview. In einer ZDF-Reportage gaben die drei Familienmitglieder Donald, Ernest und Johanna Einblick in die Familie – ohne wirklich viel zu sagen. Insgesamt gibt es mehr als 500 Familienmitglieder, die weltweit verstreut leben, aber alle einen niederländischen Pass besitzen. Im Konzern bestimmt aber nur eine kleine Gruppe von knapp 70 Familienmitgliedern.

Inzwischen ist die sechste Generation Brenninkmeijers dabei, in die Führungsetage einzuziehen. Erst seit Mitte der Neunzigerjahre dürfen Frauen mitreden. Damals steckte der Konzern in einer existenziellen Krise, schrieb erstmals Verluste. Das Unternehmen versuchte es sogar zeitweise mit familienfremden Managern.

Gewinn und Umsatz schrumpften zuletzt

Und auch das Geschäftsjahr 2015/2016 (28. Februar) lief nicht ganz rund. Dem Bundesanzeiger zufolge schrumpfte der Umsatz der C&A Mode GmbH & Co KG, die die deutschen Filialen betreibt, von 2,44 auf 2,36 Milliarden Euro, der Gewinn von 34 auf 19 Millionen Euro. Das Unternehmen steuerte gegen. In Europa will C&A moderner werden, bessere Qualität liefern, setzt auf Nachhaltigkeit. So ist C&A weltweit der größte Abnehmer von Biobaumwolle, sagt der Firmensprecher. Die Filialen würden nach und nach umgebaut.

Das Konzept greife, der Umsatz steige, sagt der Firmensprecher: "Das Geschäftsjahr 2017/18 läuft ausgesprochen positiv." Man könne von einem gesunden Unternehmen sprechen. Cofra verlautbart, das C&A-Geschäft weltweit habe sich 2017 herausragend entwickelt. Den Schwung wolle man weiter nutzen.