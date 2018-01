450.000 Touristen waren im Vorjahr auf Stadtrundfahrt

Berlin. Sind Stadtrundfahrten altmodisch? In Berlin keineswegs. Mehr als 450.000 Touristen haben im Vorjahr die Stadt mit einer City-Circle-Tour erkundet. So werden Rundfahrten genannt, bei denen die Besucher zwar auf festen Routen fahren, an Haltestellen jedoch beliebig oft ein- und aussteigen können, um sich die angefahrenen Orte genauer anzusehen.

In Berlin bietet das Traditionsunternehmen Bayern Express & Kühn, kurz BEX, mit drei Partnern die bei deutschen wie ausländischen Besuchern gleichermaßen beliebten Hop-on/Hop-off-Touren an. Der Yellow-Circle führt dabei vom Startort Kurfürstendamm 216 aus an fast allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Das KaDeWe liegt ebenso an der Route wie der Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, die Museumsinsel oder der Alex. In Spitzenzeiten fahren bis zu 24 Busse im 10-Minuten-Takt.

Nicht zuletzt um die Schadstoffbelastung der Innenstadt-Bewohner zu verringern, hat BEX an diesem Montag zwei neue Busse in Betrieb genommen. Die strahlend gelb lackierten Doppeldecker erfüllen nicht nur die aktuellste Euro-6-Norm, sie sind auch mit neuester Sicherheitstechnik ausgestattet. Wie etwa mit Totwinkel-Kameras, die den Fahrern helfen, die gefürchteten Abbiegeunfälle zu vermeiden. "Bislang haben unsere Busse noch keinen Unfall mit Radfahrern gehabt", betonte BEX-Chef Jörg Schaube. Und weil auch Touristen am liebsten im Freien sitzen, kann der Busfahrer das Dach fürs Oberdeck zusammenfalten. Vorgestellt werden die Sehenswürdigkeiten an der Strecke in 20 Sprachen, zuletzt sind Arabisch und Ukrainisch dazugekommen. "Mehr bietet aktuell keiner in der Stadt", sagte Schaube.

