Ikea-Designer berichtet über das beste Produkt der Firma

Stockholm. Es gibt wohl kaum einen Haushalt in dem kein Ikea-Produkt zu finden ist – sei es der Pax-Kleiderschrank, das Billy-Regal oder ein Geschirrset. Es gibt allerdings Ikea-Möbelstücke, die sind besser als andere, zumindest wenn es nach der persönlichen Meinung des Chefdesigners des Unternehmens geht.

Für den schwedischen Designer Marcus Engman ist nämlich vor allem ein Produkt hervorzuheben: Das Klippan 2er-Sofa. Für Engman ist es das absolute Lieblingsprodukt.

Das habe mehrere Gründe, wie er dem "Business Insider" in einem Interview erzählte. Vor allem sind mit dem Sofa ganz persönliche Erinnerungen verknüpft. Engmans Vater Lars designte das Klippan-Sofa in den späten 1970er Jahren. "Ich erinnere mich noch, dass er mich und meine Schwester nach unseren Meinungen fragte, wenn er die Couch zu Testzwecken mit nach Hause brachte", berichtete Engman. Deshalb habe er nur liebevolle Erinnerungen an das Möbelstück.

Klippan kam 1979 auf den Markt

Für Engman ist es deshalb auch eine besondere Freude, dass das Sofa noch immer im Programm ist. Denn es kam bereits 1979 auf den Markt und gehört noch heute zu den meistverkauften Artikeln des schwedischen Möbelherstellers.

Was er an dem Sofa sonst noch schätzt: Es passt von der Größe perfekt durch die meisten Hausflure, der Bezug ist abnehmbar, waschbar und "du kannst die Farbe ändern und mit dem Sofa eine lange Zeit leben", wie der Designer betont.

Hinzu kommt der für ein Sofa verhältnismäßig günstige Preis, den selbst Studenten und Co. durchaus aufbringen können. Das Modell Klippan kostet nämlich nur 299 Euro. (jei)