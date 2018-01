Deutschland verzeichnet sattes Wirtschaftswachstum

Do, 11.01.2018, 16.02 Uhr

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit Jahren nicht. Das macht sich in der Staatskasse bemerkbar.

Berlin. Prognosen sind so eine Sache. Zum Beispiel schätzt die Bundesregierung mehrmals im Jahr, wie sich die Wirtschaftsleistung Deutschlands verändert, und errechnet dann, wie die Steuereinnahmen ausfallen könnten. Da gibt es manchmal Überraschungen, so auch für 2017. Das Wirtschaftsministerium erwartete noch im August zwei Prozent Wirtschaftswachstum und war optimistischer als zum Beispiel die führenden Forschungsinstitute in ihrer Prognose Ende September mit 1,9 Prozent.

Tatsächlich lief es noch besser: Um 2,2 Prozent legte die deutsche Wirtschaft 2017 zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis erster Berechnungen meldete, der höchste Wert seit 2011. Und der Staat kann sich über einen Rekordüberschuss freuen. Und auch die Sozialkassen berichten von höheren Einnahmen. "Die deutsche Wirtschaft brummt", sagt Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts.

Deutschland steht für ein Fünftel der EU-Wirtschaft

Insgesamt erwirtschaftete Deutschland ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 3,26 Billionen Euro, umgerechnet auf jeden Deutschen sind das 39.475 Euro, etwa 1000 Euro mehr als 2016. Das BIP umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die binnen eines Jahres innerhalb eines Landes hergestellt wurden. In der Euro-Zone ist Deutschland dabei mit Abstand die größte Volkswirtschaft: Die Bundesrepublik steht für rund 29 Prozent des BIP der Währungsunion, innerhalb der EU sind es 21 Prozent.

Der Konjunkturboom hält jetzt schon seit 2010 an. 2009 war die deutsche Wirtschaft im Zuge der Finanzkrise um 5,6 Prozent geschrumpft. Seither wächst sie, in den vergangenen Jahren sogar mit steigender Tendenz. 2016 gab es ein Plus von 1,9 Prozent. Für das gerade begonnene Jahr rechneten die Wirtschaftsforscher im Herbstgutachten mit 2,0 Prozent, die Bundesregierung mit 1,9 Prozent.

Verbraucher treiben das Wachstum

Der Zuwachs wird getragen von den Verbrauchern, die deutlich mehr Geld ausgaben, sie stehen für gut die Hälfte der Steigerung. Auch der Außenhandel treibt die Wirtschaft an. Und inzwischen investieren auch die Firmen mehr Geld in neue Anlagen, was die Wirtschaftsleistung ebenfalls ankurbelt.

Deutschlands Verbraucher gaben 2017 zwei Prozent mehr aus als 2016. Zum einen haben sie wegen der guten Konjunktur im Schnitt mehr verdient und konnten sich deshalb mehr leisten. Zum anderen sind die Zinsen wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank niedrig. Klassisches Sparen lohnt sich aus Sicht manches Verbrauchers nicht. Zudem sind auch Verbraucherkredite günstig. Und weil die Wirtschaft läuft und die Zahl der Arbeitslosen niedrig wie nie ist, machen sich viele auch weniger Sorgen um die Zukunft, wie die Konsumforscher der GfK ermittelt haben, legen deshalb auch weniger zurück.

Rekordüberschuss im Staatshaushalt

Unter anderem weil sich die Weltwirtschaft erholt hat, waren auch Produkte aus Deutschland gefragt. Zudem ist der Euro im Verhältnis zum Dollar immer noch günstig, deutsche Produkte sind da auf dem Weltmarkt vergleichsweise günstig. Deutschlands Exporteure jedenfalls steuerten den Zahlen zufolge 2017 das vierte Rekordjahr in Folge an. Von Januar bis November verkauften sie vor allem Maschinen und Autos im Wert von 1,18 Billionen Euro – ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings legten auch die Importe zu – dennoch wird immer noch mehr aus- als eingeführt.

Weil die Wirtschaft läuft, glänzen auch die Staatsfinanzen. 2017 nahm Deutschland das vierte Mal in Folge mehr Geld ein, als es ausgab. Insgesamt lag der Saldo seit 1991 nur sechs Mal im Plus. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden, von Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie Arbeitslosenversicherung erreichte 2017 rund 38,4 Milliarden Euro – ein Rekordwert.