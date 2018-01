Beate Uhse kann mit Finanzspritze weiterarbeiten

Erotikspielzeug in einem Geschäft des Erotik-Unternehmens Beate Uhse in Flensburg.

München. Die Erotikkette Beate Uhse kann mit einer Finanzhilfe ihre leeren Regale wieder füllen. Das insolvente Unternehmen habe vom Finanzinvestor Robus Capital ein Darlehen über 2,7 Millionen Euro bekommen, teilte Beate Uhse mit.

Damit könne der Warenbestand in den Filialen und im Online-Handel ergänzt werden, der über Weihnachten stark gesunken sei. Robus hatte bereits in die Anleihen von Beate Uhse investiert.

Bei der ebenfalls in die Pleite gerutschten Modekette Laurel hatte Robus angeboten, sein Darlehen in einen Mehrheitsanteil am Unternehmen zu tauschen. Massekredite werden in der Insolvenz bevorzugt zurückgezahlt.

Seit den 1950er-Jahren brachte Beate Uhse, hier eine Aufnahme von 1988, Feuer in deutsche Gemäuer. Die Geschichte der größten deutschen Sex-Shop-Kette begann 1951 mit der Gründung des „Versandhaus Beate Uhse“. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Zuvor hatte die 1919 in Ostpreußen geborene Unternehmerin Karriere als Kampfpilotin im Zweiten Weltkrieg gemacht. Das Foto stammt aus dem Jahr 1999. Foto: imago/ Seven Simon / BM

Nach dem Versandgeschäft kamen die Sex-Shops. Den ersten – in Deutschland und weltweit – eröffnete Uhse 1962 in Flensburg. Bald gehörten die Läden zum westdeutschen Stadtbild, wie hier in Bonn. Foto: S. Steinach / imago/Steinach

Im „Beate Uhse International“ in Ost-Berlin konnten sich sogar DDR-Bürger mit Dildos, Strapsen und Kondomen versorgen. Foto: imago stock&people / imago/Jürgen Ritter

Und nach der Wende sowieso: Ein Lkw mit Beate-Uhse-Werbung beim Truckerfestival im brandenburgischen Jüterbog 2002. Foto: imago stock&people / imago/Gueffroy



Später machte das Unternehmen auch in „Erwachsenen-Unterhaltung“. Im Bild: Die Pornodarstellerin Dolly Buster mit zwei Muskelmännern beim Relaunch von „Beate Uhse TV“ 2005 in Berlin. Foto: Sabine Gudath / BM

In feministischen Kreisen ist das Erbe der Erfolgsunternehmerin freilich umstritten, wie dieser Kommentar auf einem Schaufenster in Berlin zeigt. Foto: imago/Steinach / BM

Ebenfalls in Berlin eröffnete Beate Uhse 1996 ihr Erotikmuseum, ganz in der Nähe vom Kurfürstendamm (hier im Jahr 2011). Foto: imago stock&people

Darin zu sehen: zum Beispiel erotische Skulpturen und 3D-Modelle aller möglichen Geschlechtsteile (Hintergrund). Foto: imago stock&people

2015 war allerdings Schluss mit dem Museum – das heruntergekommene Eckhaus wurde abgerissen. Foto: imago stock&people / imago/Reiner Zensen



Zu dem Zeitpunkt war die Gründerin längst tot. Beate Uhse starb am 16. Juli 2001 im schweizerischen St. Gallen. Das Foto entstand zwei Jahre zuvor. Foto: imago/ Stefan M. Prager / BM

Was nun aus ihrem unternehmerischen Erbe wird, ist ungewiss. Der Online-Handel und neue Konkurrenten haben der Beate Uhse AG in den vergangenen Jahren zugesetzt. Die Unternehmensgruppe soll nun saniert werden, heißt es. Foto: imagi/ Lem / BM

Insolvenz in Eigenverantwortung

Beate Uhse hatte Mitte Dezember Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der Vorstand um Michael Specht lässt bisher offen, ob er die Firma über einen Insolvenzplan aus eigener Kraft saniert oder einen neuen Investor sucht. (rtr)