Gericht: Niki-Insolvenzverfahren sollte in Österreich laufen

Berlin. Das Insolvenzverfahren für die Air-Berlin-Tochter Niki muss in Österreich geführt werden, nicht wie geplant in Deutschland. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Geht binnen vier Wochen keine Beschwerde gegen den Beschluss ein, wird er rechtskräftig, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Das Fluggastportal Fairplane hatte gegen die Ansiedlung des Verfahrens beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg vergangene Woche Beschwerde eingelegt. Das Amtsgericht hatte seine Auffassung, zuständig zu sein, bekräftigt und die Beschwerde an das Landgericht verwiesen.

Geplanter Verkauf könnte hinfällig werden

Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther hatte gewarnt, ein Wechsel der Zuständigkeit könnte den geplanten Verkauf des Ferienfliegers an den britischen IAG-Konzern hinfällig machen. Flöther war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der zu IAG gehörende spanische Billigflieger Vueling will wesentliche Teile von Niki für 20 Millionen Euro übernehmen. Dafür ist die Zustimmung der europäischen Wettbewerbshüter nötig. Für die Zeit bis zum Vollzug der Übernahme stellt IAG zudem bis zu 16,5 Millionen Euro bereit, um Niki in der Luft zu halten. 740 der 1000 Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Finanzbuchhaltung von Niki liegt in Wien

Das Landgericht argumentierte, grundsätzlich orientiere man sich am Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen ("Center of Main Interest" - Comi). Nach den Vorschriften der Europäischen Insolvenzverordnung sei dies der Ort, an dem die Firma gewöhnlich der Verwaltung ihrer Interessen nachgehe und der für Dritte feststellbar sei. Das Landgericht weiter: "Da die Schuldnerin ihren Sitz in Österreich habe, werde vermutet, dass dort auch der Mittelpunkt ihrer Interessen liege." Um das Gegenteil zu beweisen seien hohe Anforderungen nötig, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Für den Comi in Österreich spreche, so das Gericht, dass Niki in Wien Büros unterhalte, in denen unter anderem die Finanzbuchhaltung geführt werde. Ebenso liege der Ort der zuständigen Aufsichtsbehörde in Wien, da die Schuldnerin über eine österreichische Betriebsgenehmigung verfüge. Zudem unterlägen die von der Schuldnerin geschlossenen Arbeitsverträge zu 80 Porzent dem österreichischen Arbeitsrecht.

Die Beschäftigten der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki geben die Hoffnung auf ein für sie gutes Ende trotz des neuen juristischen Tauziehens um die Fluglinie nicht auf. "Die Belegschaft baut darauf, dass die Beteiligten den Deal noch retten", sagte Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Wien. Die Stimmung unter den rund 1000 Mitarbeitern sei nach dem geplanten Verkauf von Niki an den britischen IAG-Konzern zunächst sehr gut gewesen.

Doch mit dem Insolvenzantrag durch das Fluggastportal Fairplane beim Landgericht Korneuburg in Österreich Anfang Januar sei ein großes Fragezeichen zur Zukunft des Ferienfliegers aufgetaucht, so Tankovits. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass das Landgericht Berlin nun die Sache durchkreuzt", meinte der Betriebsrat.

