Chinas Superzug CR400BF fährt mit Tempo 350 in die Zukunft

Changzhou. Es geht nicht laut zu, auch nicht überaus betriebsam. Die Fertigung in diesen hohen Betonhallen sieht anders aus, als man sich das bei einem derart riesigen Staatskonzern vorgestellt hätte. Computergestützte Maschinen erledigen die Hauptarbeit. Da braucht es nicht so viele Handgriffe, nicht so viel Personal. Fast scheint es, als arbeiteten die Männer in ihren dunkelgrauen Overalls und die tonnenschweren Maschinen, die deutsche Markennamen wie Klingelnberg, Schuler und Zeiss tragen, harmonisch im Takt eines Fünfjahresplans.

Der staatliche Industriekonzern China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) gewährt an diesem grauen Tag einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Zwischen riesigen Zahnrädern und mannshohen Gitterboxen mit Material, unter Hochkränen und an Gabelstaplern vorbei führt der Weg durchs Werk und Generalmanager Fang Jun erläutert, wie wichtige Teile des chinesischen Bahnsystems hergestellt werden. "Momentan arbeiten wir in einer Schicht, aber die nächsten Jahre können wir auf drei Schichten umstellen", sagt er. "Wir haben weit vorausgedacht."

Konzern baut U-Bahnen, Straßenbahnen und Schnellzüge

In langen Zeitdimensionen zu denken ist charakteristisch für Chinas Wirtschaftspolitik. In etlichen Provinzen des Landes unterhält CRRC riesige Fertigungsstätten, so auch in der 4,6 Millionen-Einwohner-Stadt Changzhou, etwa eineinhalb Autostunden westlich von Shanghai.

Auf 800.000 Quadratmetern werden hier wichtige Bauteile für Straßenbahnen, U-Bahnen und Schnellzüge gefertigt. Besonders stolz macht die 4000 Mitarbeiter, dass sie mit ihrem Getriebesystem einen entscheidenden Beitrag zu Chinas neuem Wunderwerk liefern, das den Namen Fuxing trägt und so viel wie Erwachen oder Wiedergeburt bedeutet.

Der schnellste Zug im Regelbetrieb fährt ab Peking

Der Schnellzug, der seit ein paar Monaten Chinas Hauptstadt Peking mit der Wirtschaftsmetropole Shanghai verbindet, braucht für die Strecke viereinhalb Stunden – nur knapp 30 Minuten mehr, als der deutsche ICE-Sprinter auf der neuen Trasse von Berlin nach München benötigt.

Nur: Die deutsche Strecke ist mit 600 Kilometern nur halb so lang wie die chinesische. Zudem fährt der chinesische Zug bis heute ohne Pannen; er ist mit Tempo 350 der schnellste Zug der Welt im Regelbetrieb. Der Fuxing ist eine industriepolitische Revolution, die China in Euphorie und Europas Eisenbahner in Angst und Schrecken versetzt.

China ist an die Spitze gefahren

Binnen weniger Jahre hat China sich an die Weltspitze der Hochgeschwindigkeitszüge katapultiert. Im Januar 2004 erstellte das Eisenbahnministerium jenen Plan, der erstmals Schnellfahrstrecken in China vorsah. 12.000 Kilometer sollten entstehen, es gab jedoch ein großes Problem: Zwar verfügte man über einen riesigen Absatzmarkt, aber das technische Wissen für derartige Strecken fehlte. Mit lukrativen Aufträgen lockte man ausländische Hersteller wie Alstom, Bombardier und Siemens nach China. Allerdings verpflichtete man sie zu Gemeinschaftsunternehmen mit einheimischen Partnern – und sicherte sich so einen schleichenden Technologietransfer.

"Ausländische Firmen haben damals einen erheblichen Teil ihres technologischen Wissens hergegeben im Tausch für den Zugang zu einem riesigen Absatzmarkt", sagt Philipp Mahltig von der Technischen Universität Berlin. Chinas Aufträge waren schlicht verlockend: Passend zu den Olympischen Spielen 2008 wurde die erste Schnellstrecke zwischen Peking und Tianjin in Betrieb genommen und seitdem jedes Jahr bis zu 800 Milliarden Yuan (gut eine Milliarde Euro) in den Hochgeschwindigkeitsverkehr investiert. In allen Provinzen wurden Städte mit modernen Bahnhöfen ausgestattet und an das neue Schienennetz angeschlossen. Heute verfügt China mit mehr als 20.000 Kilometern Länge über das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt; bis 2030 sollen weitere 10.000 Kilometer hinzukommen.

Staatskonzern übertrifft internationale Konkurrenz beim Umsatz

Mahltig beschäftigt sich seit Jahren mit dem Technologietransfer zwischen Europa und China und merkt an, dass lange Zeit beide Seiten von den Abmachungen profitierten: Während ausländische Unternehmen in China riesige Gewinne erwirtschafteten, nutzte China den Wissenstransfer, um eigene Konzerne aufzubauen. Einer der ganz großen Gewinner dieser Entwicklung ist CRRC. Der Konzern entstand 2015 aus der Fusion der Staatsunternehmen CSR und CNR und ist inzwischen der größte Schienenfahrzeug-Hersteller der Welt.

Der Konzern mit Sitz im Osten Pekings setzte 2015 anderthalbmal so viel um wie die Bahnsparten der Konkurrenten Alstom, Bombardier und Siemens zusammen. Allein das Forschungsbudget der Chinesen ist rund sieben Mal größer als das des künftigen europäischen Bahnherstellers Siemens-Alstom. Die Fusion ist eine Folge der chinesischen Strategie. Man will auch künftig international mitmischen.

CRRC will Geschäft im Ausland ausbauen

Kritiker weisen darauf hin, dass fast alle Hochgeschwindigkeitsstrecken Verluste einfahren. Ein Umstand, der aus Sicht von Wissenschaftler Mahltig für China eine untergeordnete Rolle spiele, schließlich stecke hinter Chinas Konzernen ein völlig anderes Wirtschaftsmodell. Während Alstom und Siemens privatwirtschaftlich Geld akquirieren müssen, weiß CRRC einen starken Geldgeber hinter sich: den chinesischen Staat. Dadurch sei CRRC mit schier unerschöpflichen Mitteln ausgestattet und könne weltweit attraktive Finanzierungspakete teils ohne Profit anbieten.

2015 erwirtschaftete CRRC elf Prozent seines Umsatzes von umgerechnet rund 32 Milliarden Euro im Ausland. Und dieser Anteil soll steigen. In den USA beteiligt sich CRRC am Ausbau des Chicagoer Nahverkehrs. Zudem sicherte sich das Unternehmen Großaufträge in Indien und Kenia. Während Chinas Staatskonzerne auf den Weltmarkt drängen, schottet die Regierung den eigenen Markt für ausländische Anbieter immer mehr ab. "Ein fairer Wettbewerb ist das schon lange nicht mehr", sagte Mats Harborn, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. In ihrem aktuellen Bericht stellt die Handelskammer fest: Die Eisenbahnindustrie sei ein Paradebeispiel dafür, wie europäische Unternehmen durch Chinas industriepolitischen Plan systematisch benachteiligt würden.

CRRC jedenfalls lässt an seinen Zielen keine Zweifel aufkommen. "Was auch immer die europäischen Bahnkunden und die Fahrgäste in der Zukunft wünschen – wir können es bieten", sagte Jilian Yang schon 2016 auf der Bahnindustrie-Messe Innotrans in Berlin. "Wir haben aber nicht nur Europa im Blick, sondern die ganze Welt."