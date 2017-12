Spanischer Billigflieger soll Niki kaufen

ARCHIV - Ein Passagierflugzeug des Unternehmens Niki landet am Montag (20.12.2010) auf dem Flughafengelände in Berlin-Tegel. Die Bundesregierung schaltet sich in den Kartellstreit um die Überreste der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin ein. Wegen kartellrechtlicher Probleme bei der geplanten Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa kommt es an diesem Donnerstagnachmittag zu einem Krisentreffen.(zu dpa „Krisentreffen zu Kartellproblemen bei Air-Berlin-Tochter Niki“ vom 30.11.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++