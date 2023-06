Youtube führt Abo-TV-Kanäle in Deutschland ein

Premiere in Deutschland: Youtube geht mit Abo-TV-Kanälen an den Markt. Was ist inbegriffen?

Nach den USA ist Deutschland das erste Land, in dem Youtube Abo-TV-Kanäle einführt.

Berlin. Der Google-Videodienst Youtube bringt in Deutschland als erstem Land nach den USA Abo-TV-Kanäle auf seine Plattform. Unter den ersten neun Programmen im Angebot „Primetime Channels“ sind ARD Plus, Motorvision TV und Sport1+, wie Youtube am Montag bekanntgab. Die Abo-Preise liegen zwischen 2,99 Euro im Monat und 99,99 Euro für Saison-Pässe.

Im Laufe des Jahres sollen weitere Anbieter wie unter anderem Paramount+ dazukommen. Youtube will sich mit dem Angebot als ein zentraler Ort etablieren, an dem Nutzer auch kostenpflichtige Videoinhalte nutzen können. In den USA starteten die „Primetime Channels“ im November 2022.