Meldung an die Behörden

Meldung an die Behörden Klick gegen Hass im Netz: Hamburg schaltet Portal frei

In der Hansestadt wurde gegen Hass im Netz ein Onlineportal freigeschaltet.

Wer Hass im Netz erfährt, kann sich in Hamburg jetzt schnell wehren. In der Hansestadt wurde dafür ein Onlineportal freigeschaltet. Justizsenatorin Gallina strebt eine bundesweite Lösung an.