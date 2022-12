30 Jahre - Vom Aufstieg und Fall der SMS

Angela Merkel und die SMS

Die SMS war in der Ära vor Whatsapp & Co. nicht nur bei jungen Leuten populär. So steuerte Angela Merkel (Jahrgang 1954) als Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende oft ihr Kabinett und die Partei mit gezielten SMS. In der schwarz-gelben Koalition betonte 2010 der damalige Außenminister Guido Westerwelle (FDP), wie intensiv er mit der Regierungschefin per SMS kommuniziere. „Absolut ungetrübt, sehr intensiv und regelmäßig“ sei der Umgang miteinander: „Wir simsen, was das Zeug hält.“ Das Wort „simsen“ für das Senden und Empfangen von SMS war schon 2004 in den Duden aufgenommen worden. Die damalige Kanzlerin nahm bei ihrer intensiven SMS-Nutzung auch das Risiko in Kauf, abgehört zu werden. SMS werden bis heute nicht verschlüsselt. Als 2013 durch die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden der Verdacht aufkam, dass Merkel von US-Geheimdiensten ausgespäht wurde, sagte sie nur, Ausspähen unter Freunden gehe gar nicht.