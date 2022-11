Whatsapp: Kostenlose Sprüche zum 1. Advent

Berlin. Am 27. November feiern viele Menschen den 1. Advent. Damit beginnt die Zeit des Jahres, in der sich Christen auf das Fest der Geburt Jesu Christi, also Weihnachten, vorbereiten. Das Wort "Advent" leitet sich aus dem lateinischen ab und bedeutet so viel wie Ankunft. Gemeint ist damit die Geburt des Gottessohnes Jesus Christus.

Rund um die Adventszeit haben sich einige christliche Bräuche entwickelt. Der bekannteste ist das Aufstellen eines Adventskranzes. Dieser weist mit seinen vier Kerzen, die nacheinander an den vier Sonntagen vor dem Weihnachtsfest angezündet werden, auf das Licht hin, das nach christlicher Überzeugung mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist.

Wer seiner Familie oder Freunden zum ersten Advent eine Freude machen will, kann seine Adventsgrüße per Messenger in die Welt schicken. Bei Diensten wie Whatsapp gibt es eine große Anzahl von Adventsbildern, GIFs und Emojis, die zusammen mit einem netten Spruch verschickt werden können.

Hier finden Sie Adventssprüche für die unterschiedlichsten Empfänger, mal besinnlich, mal heiter:

WhatsApp: Besinnliche Sprüche zum 1. Advent

Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch,

durch das auf unsren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt.

(Friedrich von Bodelschwingh)

Er kündigt uns den Heiland an, denn bald ist heilige Nacht.

Er bringt uns Hoffnung, stille Freude, das Wunder ist so nah

und alle Jahre wieder, dann wird es wieder wahr.

(Unbekannt)

Glocken klingen weit und breit,

Kerzenlicht in jedem Heim –

Frieden soll auf Erden sein! (Unbekannt)

der unvergleichliche Advent.

Flink durch die Stadt, fast wie die Wiesel,

dazu glitzerndes Schneegeriesel,

die Vorfreude in Herzen klingt,

alles wird leicht, heiter beschwingt.

Es ist die Zeit, die jeder kennt,

der unvergleichliche Advent.

(Unbekannt)

da rückt man zusammen

und genießt seine Ruh.

Da ist man befreit, weit weg ist der Alltag,

also lass es nur zu.

(Unbekannt)

Noch drei Kerzen werden leuchten, zu Ehren Jesu Christ,

sie werden so lang leuchten, bis der Weihnachtsabend ist.

(Unbekannt)

1. Advent: Lustige Sprüche für WhatsApp

Advent, Advent, dein Handy brennt.

Erst die Antenne, dann die Tasten

und am Ende der ganze Kasten.

Ist dann auch der Akku breit,

weißt du, es ist Weihnachtszeit.

(Unbekannt)

Der Kranz verbrennt

Wasser rettet mir das Leben

Das Weib wird mir die Rute geben

Teuer wird die Sache sein

Zudem bin ich jetzt allein

Hat sich alles so ergeben

Feuer find ich voll daneben.

(Unbekannt)

Den Zug verpennt

Fährt er jetzt allein nach Haus

Ich flipp hier gleich völlig aus

Ohne Wecker eingeschlafen

Wähnte mich im sichr’en Hafen

Was mach ich bloß

Die Not ist groß.

(Unbekannt)

ihm drückt der Glühwein auf die Blase,

bedröhnt fliegt er von Haus zu Haus

und richtet meine Grüße aus.

(Unbekannt)

WhatsApp Nachdenkliche Sprüche zum 1. Advent

Ein Lichtlein hüpft,

s'will fröhlich sein.

Es leuchtet dir den Weg

und sagt: Bist nicht allein. (Hanna Schnyders)

Sie glitzern einfach wunderschön,

und leuchten Wärme auf Gesichter

von Menschen, die eilig gehen. (H.S. Sam)

eine Kerze hören oder zertreten;

Und ziehst du auch den Docht heraus,

das Licht bringst du nicht aus. (Monika Minder)

