Ausnahmen bei Telefonie-Flatrates brauchen klaren Hinweis

Normale Ortsvorwahl? Dann darf das Gespräch auch nichts extra kosten, wenn der Verbraucher eine Festnetz-Flatrate hat, sagen die Richter am Langericht Koblenz.

Flatrate ist Flatrate. Auch und gerade beim Telefonieren. Oder doch nicht? Es kommt wie so oft darauf an. In jedem Fall müssen Ausnahmen erwartbar sein und deutlich aufgeführt werden, zeigt ein Urteil.