Streaming und Co. Spiele-Abos von Sony: Playstation Plus wird ausgebaut

Hier ändert sich bald was: Sony kündigt auf seiner Playstation-Plus-Seite die kommende Produktreform bereits an.

Microsoft hält innerhalb des Xbox-Game-Pass-Angebots bereits ein Spiele-Abo bereit, das auch das Streamen von Games beinhaltet. Sony will nun nachziehen, indem es Playstation Plus und Now verheiratet.