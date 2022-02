Infineon erhöht Prognosen nach starkem Jahresstart

Der Halbleiterkonzern Infineon kommt dank hoher Nachfrage stark ins neue Geschäftsjahr und hebt seine Vorhersage an. Der scheidende Chef Reinhard Ploss übergibt ein Unternehmen in gutem Zustand.

Neubiberg. Der Chiphersteller Infineon hat nach einem starken Start in das laufende Geschäftsjahr 2021/22 die Prognose erhöht.

Im ersten Quartal von Oktober bis Dezember lag der Umsatz bei 3,16 Milliarden Euro und damit fünf Prozent über dem Vorquartal, wie der Dax-Konzern aus Neubiberg bei München am Donnerstag mitteilte.

Der Gewinn sank wegen deutlich höherer Steuern minimal auf 457 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Geschäftsjahres steht ein dickes Plus von 79 Prozent.

"Infineon hat einen gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss. Die Nachfrage sei sehr hoch und weiter deutlich höher als das Angebot. "Unsere Kapazitäten sind stark ausgelastet und wir bauen sie schrittweise aus", sagte er. Dadurch werde man bei den Produkten, die Infineon selbst fertige, die Lieferfähigkeit "im Laufe des Jahres verbessern". Dennoch werde die Liefersituation "in einigen Anwendungsbereichen noch weit in das Kalenderjahr angespannt bleiben".

Weltweiter Chip-Mangel

Derzeit herrscht weltweit Mangel an Chips und Halbleitern. Viele Industriezweige wie die Autoindustrie leiden darunter. Die Hersteller der Chips können sich dagegen über eine hohe Nachfrage freuen. Viele bauen inzwischen auch ihre Kapazitäten aus. Infineon hat erst im vergangenen Jahr eine neue Fabrik in Österreich in Betrieb genommen.

Dennoch ist der Auftragsbestand bei Infineon in den vergangenen zwölf Monaten in die Höhe geschossen und hat sich auf rund 31 Milliarden Euro verdoppelt. Das wäre mehr als der doppelte Jahresumsatz. Zwar geht Ploss davon aus, dass ein Teil dieser Aufträge nicht in der gewünschten Zeit bedient werden kann und ein Teil auch wieder storniert werden wird, doch zumindest für das laufende Jahr sind Infineons Kapazitäten "voll ausgebucht", wie er sagt.

Ploss, der den Chefsessel bei Infineon nach rund zehn Jahren an der Spitze zum 1. April an seinen Vorstandskollegen Jochen Hanebeck abtritt, übergibt das Unternehmen also in einem guten Zustand.

Deutliches Plus

Die neue Prognose für das laufende Jahr liegt beim Umsatz mit 12,5 Milliarden Euro bis 13,5 Milliarden Euro um 300 Millionen höher. Beim Ergebnis - konkret der Segmentergebnis-Marge - wurde sie um einen Prozentpunkt erhöht. Das wäre auch im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr ein deutliches Plus. Treiber der höheren Prognose ist vor allem, dass Infineon nun von einem etwas stärkeren Dollar im Jahresverlauf ausgeht. Weil rund zwei Drittel des Konzernumsatzes in dieser Währung anfallen, wirkt sich das positiv auf die Zahlen aus. Schon im ersten Quartal hatte Infineon sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Analysten übertroffen.

An der Börse konnte Infineon mit seinen Zahlen dennoch nicht überzeugen. Bis zum Mittag lag die Aktie im Xetra-Handel mehr als vier Prozent im Minus und war damit größter Verlierer im Dax.

