Stalking & Co

Stalking & Co Android-Scanner für fremde Airtags

Auch ohne iPhone eine Chance, Apples Airtags in der Umgebung aufzupüren: Die Tracker-Detect-App für Android-Smartphones.

Bluetooth-Tracker sind praktisch und nützlich: Man hängt sie einfach an alles, was nicht verschwinden darf oder was man öfter mal verlegt und sucht. Allerdings lassen sich Tracker auch missbrauchen.