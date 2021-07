Mit Rivet, Ratchet und Clank durch die Dimensionen

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist ein heiß erwarteter Exklusivtitel für die Playstation 5. Für die beiden Charaktere geht es im neuen Spiel der Reihe auf die Reise durch Paralleluniversen.

"Ratchet & Clank: Rift apart" ist ein buntes Abenteuer, das die Möglichkeiten der Playstation 5 gut ausnutzt.

Berlin. "Rift Apart" ist der erste wirklich neue Titel der Plattform-Shooter-Serie seit acht Jahren, der Vorgänger "Ratchet & Clank: Into The Nexus" kam 2013 noch für die PS3. Technisch hat sich seitdem einiges getan, denn die Grafik ist detaillierter denn je und nutzt die Rechenleistung der PS 5 aus. Selbst das Fell des haarigen Hauptcharakters Ratchet wurde aufwendig animiert.

Auf zu neuen Freunden in neue Paralleluniversen

Zum Beginn des Spiels präsentiert Clank den reparierten Dimensionator, der Wege in Paralleluniversen eröffnet kann. Statt bei Held Ratchet landet dieser jedoch beim Bösewicht Dr. Nefarious. Der löst damit Risse im Raum-Zeit-Kontinuum ausl. Das Chaos beginnt.

Getrennt von Kumpel Ratchet landet Clank beim neuen Spielcharakter Rivet, die einen weiblichen Konterpart zu Ratchet darstellt. Im Laufe des Spiels kann zwischen den verschiedenen Dimensionen gewechselt werden, um zum Beispiel Puzzles zu lösen, die die Spielcharaktere wieder zusammenbringen. Auch mit einer Vielzahl Waffen wird wieder gekämpft, die stets eine Menge Action mitbringen.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" kombiniert eine umfassende Geschichte mit ordentlich Action. Das Spiel holt auch Neulinge gut ab und steigert den Schwierigkeitsgrad im Verlauf langsam Stück für Stück. Besonders sehenswert neben der aufwendigen Grafik: Die vielen Rätsel und all die liebevollen Details der Spielwelt, die es zu entdecken gibt.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" gibt es leider nur exklusiv für die PlayStation 5 für rund 70 Euro.

