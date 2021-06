Windows 10 ist angezählt, Windows 11 springt bald in den Ring. Microsoft hat sein neues Betriebssystem vorgestellt, und es gibt einige Neuerungen - eine betrifft den ikonischen Startknopf.

Das Startmenü ist nach all den Jahren plötzlich in der Mitte. Das ist nur eine der Neuerungen von Windows 11.

Tschüss Kacheln, hallo Android Was ist neu an Microsofts Windows 11?

Redmond. Neues Start-Menü, Android-Apps und die Integration von Teams direkt ins Betriebssystem: Mit Microsofts Windows 11 kommen einige Neuerungen. Ein Überblick:

- NEUES DESIGN: Seit Microsoft mit Windows 95 den Start-Button einführte, war er unten links in der Ecke der Taskleiste zu finden (jedenfalls wenn Microsoft nicht versuchte, ihn loszuwerden, wie bei Windows 8). Nun zieht er in die Mitte um - auch wenn Nutzerinnen und Nutzer das nachträglich noch ändern können.

Im Start-Menü öffnet sich jetzt statt der mit Windows 8 gekommenen "Live Tiles"-Kacheln eine Auswahl mit Programm-Icons und relevanten Dokumenten. Mit "Snap-Layouts" kann man den Bildschirm in vorgefertigte Bereiche für verschiedene Apps teilen. Mit "Snap-Groups" kann sich das neue Windows verschiedene App-Kombinationen merken.

- ANDROID-APPS: Ja, Tiktok und Instagram können als Android-Apps direkt auf einem Windows-11-PC laufen. Möglich wird das, weil Amazons Plattform zum Download von Android-Anwendungen in den neuen Windows Store integriert wird. Diese Apps sind zwar für Smartphone-Chips auf Basis von Technologie des britischen Chipdesigners Arm entwickelt worden. Doch Microsoft will sie mit Hilfe von Übersetzungssoftware des Chipriesen Intel auch auf Notebooks und Laptops mit Windows 11 laufen lassen.

- TEAMS: In der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Videokonferenzen und besserer Kommunikation zwischen Mitarbeitern stark gestiegen. Dienste wie Zoom boomen. Mit Windows 11 wird man Microsofts dafür gedachte Software Teams gleich vorinstalliert vorfinden, samt eigenem Icon in der Taskleiste.

- SYSTEMANFORDERUNGEN: Die sollen laut Microsoft minimal bleiben. Windows 11 braucht demnach mindestens 4 Gigabyte RAM, nicht weniger als 64 GB Speicher sowie einen Prozessor mit mindestens zwei Kernen und einer Taktfrequenz von einem Gigahertz. "Viele PCs, die weniger als vier Jahre alt sind, können auf Windows 11 aktualisiert werden", schrieb Microsoft dazu.

- WIE KOMMT MAN AN WINDOWS 11? Neben neuen Geräten mit bereits vorinstalliertem Windows 11 wird Microsoft auch ein kostenloses Upgrade für Nutzer von Windows 10 anbieten. Mit ersten Windows-11-Geräten wird gegen Ende 2021 gerechnet, der Updateplan für Geräte mit installiertem Windows 10 wird derzeit erstellt. Anfang 2022 könnte es losgehen.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-138825/2