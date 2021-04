Deezer kombiniert Hi-Fi- und Familien-Tarif

Die Musikindustrie hat den CD-Verkäufen abgeschworen und setzt schon länger auf Streaming. Der populäre Anbieter Deezer bietet nun auch einen Familien-Tarif an - werbefrei und in hoher Qualität.

Berlin. Der Musikstreaming-Anbieter Deezer hat einen Tarif eingeführt, der die Merkmale eines Hi-Fi- und eines Familien-Abos verbindet. Der neue Tarif heißt "Deezer Family Hi-Fi" und ist von bis zu sechs Familienmitgliedern unabhängig voneinander nutzbar.

Dabei kann nach Anbieterangaben jede und jeder die Alben und Songs auch in höherer Qualität (16 Bit) über das verlustfreie Audioformat FLAC streamen, was CD-Qualität entspricht.

Zunächst sollen zwar nur Abonnentinnen und Abonnenten des Hi-Fi-Tarifs , der monatlich 15 Euro kostet, für 5 Euro zusätzlich jeden Monat auf "Deezer Family Hi-Fi" upgraden können. Im Laufe des Jahres will der Anbieter den Tarif aber auch neuen Kundinnen und Kunden gleich für insgesamt 20 Euro monatlich anbieten.

Weitere Musikstreaming-Anbieter sind zum Beispiel Amazon Music Unlimited, Apple Music, Idagio (nur Klassik), Napster, Soundcloud Go, Spotify, Tidal oder Youtube Music. In der Regel kostet das Einzelabo fürs Streamen per App oder im Browser inklusive Offline-Musikhören auf Mobilgeräten 10 Euro im Monat in Standardqualität.

Daneben bieten viele Dienste ein Familienabo für bis zu sechs Hörerinnen und Hörer an (15 Euro monatlich). Abos mit CD- oder sogar Studioqualität (FLAC mit 24 Bit) haben neben Deezer zum Beispiel auch Amazon Music HD, Qobuz Hi-Fi oder Tidal Hi-Fi zu Preisen zwischen 15 und 30 Euro monatlich im Programm.

