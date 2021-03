Gefährliches Abenteuer "Little Nightmares 2" gruselt mit Tiefgang

Kleiner Kerl mit extravagantem Kopfschmuck: Warum "Little Nightmares 2"-Held Mono die Papiertüte trägt, wird später im Spiel klar.

Fragt man Menschen nach ihrem schlimmsten Alptraum, erzählen manche davon, in Unterhose in einem Kaufhaus zu stehen. Doch im Vergleich zu den Schrecken von "Little Nightmares 2" ist das ein Witz.