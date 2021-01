Bei Gamern gefragt: Das Leben meistern und Nägel designen

In "Das Spiel des Lebens 2" müssen die Spieler entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen.

In dieser Woche hat sich mit "Das Spiel des Lebens 2" der Nachfolger eines absoluten Brettspiel-Klassikers in die iOS-Charts vorgekämpft. Fans rasanter Autorenn-Action haben sich oft für "Gear Race 3D" entschieden.

Berlin. Wieder einmal geht es in den iOS-Games-Charts ganz schön vielfältig zu. Ob ein Spiel über das Leben an sich, ein Autorennspiel oder ein digitales Nagelstudio - kaum eine Vorliebe geht in dieser Woche leer aus.

Auch ein echter Brettspiele-Klassiker in Form einer App ist dabei: In "Das Spiel des Lebens 2" für das iPhone übernehmen die Spieler eine bestimmte Spielfigur und führen sie durchs Leben. Natürlich kommt es darauf an, die Ereignisse positiv zu beeinflussen.

Rasant wird es in dem Spiel "Gear Race 3D", bei dem man in aufregenden Rennen seine Kontrahenten besiegen muss. Nutzern stehen dabei eine Vielzahl an Fahrzeugen und Rennstrecken zur Verfügung.

In dem Spiel "Nagelstudio 3D" müssen die Spieler das beste Nagelstudio des Jahres eröffnen. Es gilt, die Nägel der Kunden zu feilen, schneiden, lackieren, und zu polieren. Nur gute Arbeit wird von den Kunden gewürdigt.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Pou Paul Salameh 2,29 5 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 6 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 9 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 10 RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Project Makeover Bubblegum Games LLC kostenlos 2 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 3 Gear Race 3D Rollic Games kostenlos 4 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos 5 Match 3D Loop Games Oyun Teknolojileri Anonim Sirke kostenlos 6 Sushi Roll 3D - ASRM Food Game SayGames LLC kostenlos 7 Nagelsalon 3D Lion Studios kostenlos 8 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 9 Homescapes Playrix kostenlos 10 Wort Schau OAK TECHNOLOGY LIMITED kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49 5 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 6 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 6 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 8 Catan Classic HD USM 5,49 9 The Room Fireproof Studios Limited 1,09 10 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Project Makeover Bubblegum Games LLC kostenlos 3 Wort Schau OAK TECHNOLOGY LIMITED kostenlos 4 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos 5 Homescapes Playrix kostenlos 6 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos 7 Sushi Roll 3D - ASRM Food Game SayGames LLC kostenlos 8 DIY-Telefonbehälter Crazy Labs kostenlos 9 Oh God! Alictus kostenlos 10 DOP 2: Delete One Part SayGames LLC kostenlos

© dpa-infocom, dpa:210113-99-07638/4