Facebook stattet Whatsapp-Läden mit neuem Feature aus

Berlin. Ob Bäcker, Goldschmied, Bekleidungs- oder Fahrradladen: Wer in den Shop-Schaufenstern von Whatsapp etwas kaufen oder bestellen möchte, kann die Waren nun wie in einem Einkaufswagen sammeln und am Ende zusammen abschicken. Bislang musste jeder Artikel einzeln angefragt werden.

Die Carts genannte Funktion beschränkt sich aber jeweils auf die Angebote eines einzigen Anbieters. Um einen händlerübergreifenden Warenkorb, wie ihn etwa Ebay anbietet, handelt es sich nicht. Und: Facebook weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Bestellung erst nach einer Bestätigung durch den Verkäufer verbindlich wird.

Grundsätzlich sollen die Shop-Schaufenster den mühsamen Austausch mehrerer Nachrichten und Fotos, um Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen zu erhalten, überflüssig machen.

Um einen Katalog an Waren oder Dienstleistungen zu erstellen, den sie in Whatsapp präsentieren können, brauchen Anbieter die Whatsapp Business App. Facebook spricht damit insbesondere kleine Händler an.

