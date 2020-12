Im Spiel "Sushi Roll 3D - Best Food Game" werden die kreativsten Sushiköche gesucht.

Ob leckere Sushi-Kreation erschaffen, ein verrücktes Mystery-Abenteuer im Deutschland der 60er Jahre lösen oder einfach mal die Schlossallee kaufen: In dieser Woche bieten die mobilen Games-Charts so einiges für Spieler.

iOS-Games-Charts Sushi kochen, in die Provinz reisen oder viel Geld verdienen

Berlin. Wenn Sie gerne Sushi essen und einen Abenteuerurlaub in der deutschen Provinz nicht scheuen, sollten Sie in dieser Woche einen Blick in die iOS-Games-Charts werfen!

Wer wird Nummer eins unter den Sushi-Köchen? Finden Sie es heraus, mit dem Spiel "Sushi Roll 3D - Best Food Game", bei dem man sein eigenes Sushi-Restaurant leiten und verschiedenste Kundenwünsche erfüllen muss, um möglichst gute Bewertungen zu erhalten.

2019 erhielt das Abenteuer-Rätselspiel "Trüberbrook" unter anderem den Deutschen Computerspielpreis. Jetzt ist das schräge Abenteuer, das in einem süddeutschen Kaff in den 1960er Jahren spielt, auch für mobile Spieler erhältlich. Wer erleben will, wie sich Satiriker Jan Böhmermann als Synchronsprecher für einen irren Bösewicht schlägt, sollte das Spiel unbedingt kaufen!

1985 besang der Deutschrocker Klaus Lage das beliebte Brettspiel "Monopoly" in seinem gleichnamigen Song und zog darin sarkastisch Vergleiche zur realen Wirtschaftswelt. Das Brettspiel um das ganz große Geld ist längst im digitalen Zeitalter angekommen und ist auch in dieser Woche Teil der Games-Charts.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Football Manager 2021 Mobile SEGA 9,99 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Doodle Jump Lima Sky 0,49 7 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 9 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99 10 RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Sushi Roll 3D - Best Food Game SayGames LLC kostenlos 3 Little Alchemy Jakub Koziol kostenlos 4 Shortcut Run Voodoo kostenlos 5 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos 6 Roof Rails Voodoo kostenlos 7 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 8 Rush Hour 3D Good Job Games kostenlos 9 Project Makeover Bubblegum Games LLC kostenlos 10 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 3 Football Manager 2021 Touch SEGA 9,99 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 Football Manager 2021 Mobile SEGA 9,99 6 Truberbrook Headup GmbH 3,49 7 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 6,99 8 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49 9 The Room Fireproof Studios Limited 1,09 10 Old Man's Journey Broken Rules 1,09

Meistgeladen iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Little Alchemy Jakub Koziol kostenlos 3 Sushi Roll 3D - Best Food Game SayGames LLC kostenlos 4 Little Alchemy 2 Jakub Koziol kostenlos 5 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos 6 Bus Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 7 Shortcut Run Voodoo kostenlos 8 Roblox Roblox Corporation kostenlos 9 Homescapes Playrix kostenlos 10 Happy Color™ - Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos

