Entwickler von "Little Town Hero" ist das japanische Studio Game Freak, sonst vor allem für die "Pokémon"-Spiele bekannt.

"Little Town Hero" ist eine kunterbunte Mischung aus Rollen- und Rundenstrategiespiel. Vor allem Fans japanischer Comics können bei diesem familienfreundlichen Abenteuer ihren Spaß haben.

Von den Pokémon-Machern "Little Town Hero" macht Spieler zu Kleinstadthelden

Berlin. In einem beschaulichen Dorf wohnt Axe, der Held des Spiels "Little Town Hero". Eines Tages wird der Ort, den niemand verlassen darf, von Monstern überfallen. Nun ist es an Axe und seinen Freunden Matock und Nelz, den Angreifern erbitterten Widerstand zu leisten.

Zum Glück hat Axe in einer Höhle einen geheimnisvollen Stein gefunden. Dieser lässt ihn schnell zum stärksten Kämpfer weit und breit werden. Eine perfekte Gelegenheit also, um das böse Monstergesindel wieder aus der Nachbarschaft zu vertreiben - und um die Geheimnisse rund um den Heimatort der Helden zu ergründen: Wieso darf niemand das Dorf verlassen? Und wer hat die Monster geschickt?

Ideen muss man haben

"Little Town Hero" verbindet Elemente von klassischen Computer-Rollenspielen mit einer Kampftechnik, die ein wenig an Sammelkartenspiele wie "Yu-Gi-Oh!" erinnert. Denn Axe und der Spieler beginnen einen Kampf gegen ein Monster nicht mit magischen oder kämpferischen Fähigkeiten, sondern mit mehreren sogenannten Ideen.

Während des Kampfes kann man mehr dieser "Ideen" sammeln und muss sie so kombinieren, dass sie die "Ideen" des Gegners zerstören - bis er quasi waffenlos vor dem Helden steht. Nach gewonnenen Kämpfen gibt es dann Fertigkeitspunkte, mit denen Axe seine "Ideen" verbessern kann.

Neues vom "Pokémon"-Macher

Entwickler des Spiels ist das japanische Studio Game Freak, sonst vor allem für die verschiedenen "Pokémon"-Spiele bekannt. Mit denen ist "Little Town Hero" nicht direkt verwandt, der Grafikstil weist aber gewisse Ähnlichkeiten auf. Und wie bei der "Pokémon"-Monsterjagd geht es auch hier trotz aller Kämpfe stets familienfreundlich zu.

"Little Town Hero" ist ab 6 Jahren freigegeben und für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Eine PC-Version soll folgen. Als Download kostet das Spiel je nach Plattform um die 25 Euro, die Disc-Version mit ein paar Extras kostet knapp 50 Euro.

© dpa-infocom, dpa:200728-99-955942/3