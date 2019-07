Weltenretter für "Harry Potter Wizards Unite" gesucht

Berlin. Was für ein Desaster, die Welt steht Kopf. Magische Gegenstände, Kreaturen, ja sogar Personen wurden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und sind nun überall auf der Welt verteilt. Willkommen bei "Harry Potter Wiizards Unite".

Das bedroht natürlich die geheime Welt der Zauberer und Hexen. Schließlich sollen ja die unwissenden und unmagischen Muggel keinen Wind von ihrer Existenz bekommen. Und hier beginnt die Aufgabe der Spieler: Sie müssen ihre magischen Kräfte zu nutzen und überall in der Welt die verstreuten magischen Artefakte einzusammeln.

Wie bei "Pokémon Go" wird in "Harry Potter Wizards Unite" das Smartphone zum Tor in eine digital veränderte Welt. Die Spielwelt ist eine Karte der realen Umgebung, in der magische Fundstücke auftauchen können. Hinter Siegeln auf der Karte verbergen sich Personen, Tiere oder Gegenstände, die nach einem kleinen Minispiel ins Register eingetragen werden.

Per Fingerwisch mehr oder weniger komplexer Muster führen Spieler Zaubersprüche aus oder starten Kämpfe gegen andere Zauberer und Kreaturen. Die finden sich sowohl zufällig auf der Weltkarte, lauern aber vor allem in Schlössern als Herausforderungen. In der Spielwelt sind auch Gasthäuser verteilt, die hungrige Zauberer und Hexen mit neuer magischer Energie versorgen, sowie Gewächshäuser, die Zutaten für Zaubertränke bereithalten.

Besonders gelungen ist die Einbindung des reichhaltigen Harry-Potter-Universums. Was "Pokémon Go" noch fehlte, gibt es hier: Eine fortlaufende Geschichte, viele kleine Aufträge mit eigener Geschichte und die Begegnung mit vielen bekannten Figuren der Reihe, die Interessantes zu berichten haben. So kommen Potterfans auf ihre kosten.

"Harry Potter Wizards Unite" gibt es grundsätzlich kostenlos für Android und iOS. Frei von echten Transaktionen ist das Spiel aber nicht. Die In-Game-Währung Gold kann für echtes Geld gekauft und etwa fürs Aufladen von Zauberenergie oder zum Brauen von Tränken eingesetzt werden. Und dann ist da noch ein Ärgernis: Die Anmeldung ist aktuell nur via Google- oder Facebookkonto möglich.