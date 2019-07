Twitter hatte am Donnerstagabend eine massive Störung.

Berlin.. Twitter hat am Donnerstagabend technische Probleme. Der Kurznachrichtendienst ist zurzeit nicht erreichbar.

Der Grund für die Störung war zunächst unklar. An Rechnern und in der Twitter-App sahen Nutzer Störungsmeldungen wie „Tweet können im Moment nicht geladen werden“ oder auf Englisch „Something is technically wrong“, technisch stimmt etwas nicht.

(moi)