Top-Apps: Notizen erstellen und Trailer produzieren

In den Charts läuft es derzeit für eine App besonders gut. Aber auch eine andere Anwendung macht auf sich aufmerksam. Sie richtet sich an alle, die schon immer mal Trailer à la Hollywood erstellen wollten.

Berlin. "aquapark.io" reitet auf der Erfolgswelle. Das Spiel, bei dem iOS-Nutzer sich auf einer Wasserrutsche austoben können, überholt in dieser Woche "Amazon Prime Video" und erobert die Spitze sowohl der iPhone- als auch der iPad-Charts.

Ebenfalls konstant ist "GoodNotes 5". Wie in der Woche zuvor thront die App in der Top Ten der meistgekauften iPad-Apps. Sie eignet sich für alle, die Ordnung lieben. Mit der Anwendung lassen sich nämlich alle Informationen an einem Ort organisieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig: iOS-Nutzer können ihre Notizen wie auf Papier aufschreiben, Dokumente importieren oder einen digitalen Kalender führen.

In den Charts der meistgeladenen iPad-Apps hat sich hingegen "iMovie" hervorgetan. Mit der Anwendung können Hobby-Filmer unter anderem Trailer erstellen, indem sie Vorlagen verwenden. Vierzehn stehen ihnen dabei zur Auswahl. Wer mag, kann aber auch Filme produzieren. Die App stellt dafür hilfreiche Features zur Verfügung, so dass sich beispielsweise Bilder hinzufügen oder Splitscreen-Effekte erzeugen lassen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Doodle Jump Lima Sky 0,49 7 Oje ich wachse! Domus Technica 3,49 8 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 9 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 10 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 aquapark.io Voodoo kostenlos 2 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos 3 Pottery Voodoo kostenlos 4 Rope N Roll Crazy Labs kostenlos 5 Coin Master Moon Active kostenlos 6 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 7 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 8 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 9 Train Taxi SayGames LLC kostenlos 10 YouTube Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 Affinity Photo Serif Labs 17,99 7 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 8 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Affinity Designer Serif Labs 17,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 aquapark.io Voodoo kostenlos 2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 3 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos 4 WzPad für WhatsApp ZR Apps kostenlos 5 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 6 YouTube Google LLC kostenlos 7 iMovie Apple kostenlos 8 Pottery Voodoo kostenlos 9 Draw it Kwalee kostenlos 10 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos