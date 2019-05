re:publica 2019: Dieses Programm erwartet Besucher

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag die re:publica in Berlin eröffnet. An drei Tagen widmet sich die Digitalkonferenz in diesem Jahr unter anderem dem Kleingedruckten. Die Konferenz träg den Titel „tl;dr: too long; didn’t read“ („Zu lang, habe ich nicht gelesen“).

Die Veranstalter widmen sich auch „den Fußnoten. Der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen kritisch zu hinterfragen, die polarisieren, uns spalten – oder auch vereinen.“

Mit Frank-Walter Steinmeier, der die Eröffnungsrede hält und im Anschluss noch einen Rundgang macht, kommt erstmals ein Bundespräsident auf die re:publica. Er forderte in seiner Rede eine vernünftigere und zivilisiertere Debattenkultur im Internet. Er frage sich, warum gerade die politischen Debatten, die er im Netz erlebe, „so oft dazu neigen, toxisch zu werden“, sagte Steinmeier.

„Wenn uns die Zukunft dieser Demokratie am Herzen liegt, dann müssen wir uns um die politische Debattenkultur im Netz gemeinsam kümmern.“ Die drängendste Aufgabe sei nicht etwa die „Digitalisierung der Demokratie, sondern die Demokratisierung des Digitalen“.

Steinmeier appellierte in seiner Rede an die Politik – und vor allem an die Plattformen. „Es ist an der Zeit, dass Facebook, Twitter, YouTube & Co. ihre Verantwortung für die Demokratie endlich wahrnehmenund endlich in die Tat umsetzen.“

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe ist das Thema Nachhaltigkeit. Die Veranstalter haben im Vorfeld der Konferenz dazu aufgerufen, einen Tauschhandel während der Veranstaltung aufzuziehen und wiederverwertbare Materialien zu verwenden. So sollen Besucher zum Beispiel spontan Bücher tauschen, die sie selbst nicht mehr lesen.

Im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen um einen Auftritt der Bundeswehr am Rande der Konferenz gegeben. So wurde die Teilnahme an der re:publica verweigert – die Bundeswehr protestierte.

Was erwartet Besucher der re:publica 2019?

Bei der re:publica berichten Sprecher aus ganz unterschiedlichen Perspektiven – möglichst zum Schwerpunktthema dieses Jahres. Vom 6. bis 8. Mai gibt es Hunderte Sessions – teils sind das Vorträge, teils auch Seminare und Workshops. Hier geht es zum kompletten Programm der re:publica 2019.

In diesem Jahr begleitet die Media Convention Berlin (MCB) parallel die re:publica.

Johan Rockström, Direktor des Potsdamer Institute for Climate Impact Research, wird ebenso auf der Bühne stehen, wie Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Auch „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer wird erwartet. Ein besonderes Highlight zum Abschluss ist der Auftritt von Astronaut Alexander Gerst.

Wie viele Besucher hat die re:publica?

In diesem Jahr werden mehr als 10.000 Besucher erwartet. Die Veranstaltung findet in der Station Berlin statt, in der auch andere Messen und Konferenzen regelmäßig stattfinden, so auch erst kürzlich der FDP-Parteitag.

Gestartet war die re:publica im Jahr 2007 mit rund 700 Besuchern. Bereits zwei Jahre später wurde die Grenze von 1000 Besuchern deutlich überschritten.

Was kosten Tickets für die re:publica 2019?

Die Ticketpreise bei der re:publica reichen von 10 Euro für Schnuppertickets zum Abendprogramm bis hin zu Business-Tickets für 710 Euro. Vor allem Tickets für das Abendprogramm mit Konzerten und Partys waren im Online-Shop auch am ersten Tag der Konferenz noch verfügbar. (dpa/ac)