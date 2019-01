Facetime: Apple-Nutzer können über Gruppenanruf-Funktion belauscht werden

Massive Sicherheitslücke in Apples Facetime-App: Nutzer können über die Gruppenanruf-Funktion belauscht werden.

Cupertino. Durch eine schwere Sicherheitslücke in der Facetime-App konnten Apple-Nutzer zeitweise Angerufene belauschen, noch bevor der andere Nutzer abhebt oder den Anruf ablehnt.

Um den Angerufenen schon vor dem Abheben zu hören, musste man die eigene Telefonnummer mit einem Wisch nach oben noch einmal über die Gruppentelefonie-Funktion hinzufügen, während der Anruf rausging. Somit wurde ein Gruppenanruf gestartet, der für den Angerufenen aber noch nicht sichtbar war.

Das Gerät kann aufgrund des Bugs sogar ohne Wissen des Angerufenen ein Video übertragen. Ein Test des Technologieportals „9to5Mac“ ergab, dass das iPhone, iPad oder Mac eines Angerufenen auch ohne Warnung auf Videotelefonie umschalten konnte – wenn statt der Annahme des Anrufs der Aus-Knopf gedrückt wurde, heißt es in dem Bericht.

Software-Update soll Fehler beheben

Apple hat nun vorerst die Funktion für Gruppenanrufe in Facetime deaktiviert. Das Unternehmen erklärte, der Fehler sei gefunden worden und werde in den kommenden Tagen per Software-Update behoben. Wie lange diese Sicherheitslücke bereits bestand, ist noch unklar.

Für Apple ist es eine schmerzhafte Panne, denn der iPhone-Konzern wirbt gerade mit der Komplett-Verschlüsselung und Sicherheit seiner Dienste. Die Funktion für Gruppenanrufe, bei denen bis zu 32 Nutzer hinzugefügt werden können, wurde erst vor wenigen Monaten hinzugefügt. Facetime ist nur auf Geräten von Apple verfügbar.

Eine weitere Schlappe musste Apple jüngst gegen den Chiphersteller Qualcomm hinnehmen. Ein Rechtsstreit führte zu einem Verkaufsverbot einiger iPhone-Modelle in Deutschland. (mbr/les/dpa)