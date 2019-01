Messenger von Facebook, WhatsApp und Instagram sollen verschmelzen

Mark Zuckerberg will die Messenger von Facebook, WhatsApp und Instagram miteinander verschmelzen. Die Dienste sollen aber eigenständig bleiben.

Berlin. Die Messenger von Facebook, WhatsApp und Instagram sollen künftig enger miteinander verknüpft werden. Wie die „New York Times“ unter Berufung auf vier interne Quellen berichtet, sollen sich Nutzer der drei Dienste gegenseitig Nachrichten schreiben können.

Ein Facebook-Nutzer soll dann einen WhatsApp-Nutzer kontaktieren können, auch wenn dieser keinen Facebook-Account hat. Die Funktion soll laut dem Bericht Ende des Jahres bzw. Anfang 2020 verfügbar sein.

Alle drei Apps sollen eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhalten. Die Nachrichten können also nur die Kommunikationspartner lesen. In der Theorie können diese Nachrichten also nicht abgehört oder abgefangen werden.

Viele Änderungen bei Facebook und WhatsApp

Laut der „New York Times“ handelt es sich um ein persönliches Projekt von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der den Nutzer damit noch stärker in das Dienste-Ökosystem integrieren will.

Auf den Nutzer kommen in diesen Jahr darüber hinaus noch weitere Neuerungen zu: 2019 gibt es bei WhatsApp und Facebook diese Änderungen. Dazu zählt unter anderem, dass WhatsApp Werbung in der Status-Funktion anzeigen will. (les)