iOS-Game-Charts: Gefährliche Wildnis und sprechende Kater

Erfolgreich in den Game-Charts: "Don't Starve: Pocket Edition".

Berlin. Die iOS-Game-Charts verzeichnen in dieser Woche einen neuen, niedlichen Spitzenreiter: "Mein Talking Tom 2" belegt auf Anhieb Platz eins der meistgeladenen iPad-Games. Geheimnisvoll geht es in dem Survivalgame "Don't Starve" zu.

Ziel bei "Mein Talking Tom 2" ist es, ein Baby-Kätzchen zu adoptieren und es liebevoll aufzuziehen. Der Spieler kümmert sich um den kleinen Kater und hilft ihm erwachsen zu werden - indem er ihn füttert, erzieht und mit ihm spielt.

Auch Interaktionen sind möglich, denn Tom wiederholt, was man sagt, und reagiert auf bestimmte Aktionen, wie Streicheln oder Kitzeln. Dabei bietet das Spiel im Vergleich zur ebenfalls erfolgreichen Vorgängerversion neue Mini-Spiele, neues Essen, neue Kleidung und Aktionen.

Weniger niedlich - dafür aber geheimnisvoll und spannend ist das Open-World-Survivalgame "Don't Starve: Pocket Edition" (5,49 Euro). In der Rolle des mutigen Wissenschaftlers Wilson muss der Spieler durch Erkunden, Sammeln, Bauen und Kämpfen in einer fremden, kompromisslosen Wildnis überleben - und am Ende aus ihr herausfinden.

Dabei erlebt er eine mysteriöse 3D-Welt mit dunklen und skurrilen Landschaften, unbekannten Gefahren und sonderbaren Kreaturen. Bereits als PC-Spiel begeisterte das Abenteuer die Gamer. Nun schafft es auch die kostenpflichtige App neu in die Top-Ten für iPhone und iPad.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,49 5 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Don't Starve: Pocket Edition Klei Entertainment 5,49 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 2 Find Differences: Detective Fastone Games kostenlos 3 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 4 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos 5 Skiddy Car Kwalee kostenlos 6 Slices Good Job Games kostenlos 7 Happy Glass Lion Studios kostenlos 8 Helix Jump Voodoo kostenlos 9 Golf Battle Miniclip.com kostenlos 10 Words Story ZHOU JIAPING kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 3 Football Manager 2019 Touch SEGA 21,99 4 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,49 7 Don't Starve: Pocket Edition Klei Entertainment 5,49 8 The Room Fireproof Games 1,09 9 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 10 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos 2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 3 Candy Crush Friends Saga King kostenlos 4 Happy Glass Lion Studios kostenlos 5 Helix Jump Voodoo kostenlos 6 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 7 Fortnite Epic Games kostenlos 8 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos 9 Miraculous Ladybug & Cat Noir Crazy Labs kostenlos 10 Golf Battle Miniclip.com kostenlos

( dpa )