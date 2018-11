unten: Twitter-Nutzer berichten über soziale Ungleichheit

Dass ich Journalist werden konnte, lag nicht an Talent. Es lag daran, dass ich Schulden in Kauf nahm, Unsicherheiten aushielt – und die „richtigen“ Leute traf. Zufall und Mut statt Neugier und Bildungshunger. So ist das in der Klassengesellschaft. #untenhttps://t.co/o04HP94NkU