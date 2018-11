Den eisernen Thron besteigen und Fußballteams managen

Berlin. Lust auf einen Ausritt? In "Monster Hunter Stories" werden furchterregende Kreaturen gefangen und gezähmt. Drachen spielen auch bei Game of Thrones eine große Rolle. Bei "Reigns: Game of Thrones" darf jeder Mal König von Westeros sein.

"Monster Hunter Stories"

Eine App für 22 Euro? Das ist nicht üblich. Der Preis erklärt sich aber dadurch, dass es sich bei "Monster Hunter Stories" von Capcom eigentlich um ein Rollenspiel für den Nintendo 3DS handelt. Die Portierung auf iOS und Android ist gelungen, "Monster Hunter Stories" überzeugt mit einem riesigen Umfang bei guter Spielbarkeit. Im Spiel legt ein mächtiges Monster die Heimat einiger Freunde in Schutt und Asche. Die Freunde verstreuen sich in alle Winde und suchen ihr Glück in einer wilden Welt voller Monster.

Wie bei den anderen Spielen der "Monster Hunter"-Reihe ist die große Welt mit ihren tausenden Monstern das Highlight. Die Spieler bestreiten unzählige Kämpfe, erlegen dabei zig Monster - oder fangen sie und machen sie zu Freunden. Die schiere Zahl an unterschiedlichen Kreaturen allein sorgt dabei für etliche Stunden Unterhaltung. Das Spiel ist mit 21,99 Euro sehr teuer für eine iOS- oder Android-App, dafür ist es frei von weiteren In-App-Käufen.

"Reigns: Game of Thrones"

Mit "Reigns: Game of Thrones" wächst zusammen, was zusammengehört. Die Kult-Serie rund um Intrigen und Kriege zwischen verschiedenen Königshäusern passt wunderbar zu "Reigns", denn auch hier ist das regieren alles andere als einfach. Die Spieler schlüpfen in eine der Rollen aus Game of Thrones. Nacheinander kommen andere Charaktere und stellen Bitten und Fragen. Darauf gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, die den Fortgang des Spiels beeinflussen. Vielleicht kommen dadurch neue Charaktere ins Spiel, vielleicht passiert eine Reise - oder vielleicht schaufeln sich die Spieler nach und nach ihr eigenes Grab.

Immer im Bild sind die Symbole von vier Fraktionen. Füllt sich eines dieser Symbole vollständig, ist die Fraktion zu mächtig geworden und greift selbst zum Thron. Leert sich das Symbol hingegen, ist die Fraktion unzufrieden und rebelliert. Um lange auf dem eisernen Thron zu bleibe, muss also auf die richtige Balance geachtet werden. Jeder Durchgang ist außerdem anders und es dauert einige Anläufe, bis jeder Charakter des Spiels enthüllt ist. Für 4,19 Euro können sich iOS- und Android-Spieler selbst als Herrscher über Westeros versuchen.

"Sega Pocket Club Manager"

"Sega Pocket Club Manager" ist ein Fußballmanager in Comic-Optik von SEGA, der trotz niedlicher Grafik einen vollwertigen Umfang hat. Hier managet der Spieler einen Fantasie-Club und macht aus einem durchschnittlichen Team ein Star-Ensemble. Die große Schwäche des Spiels ist sicher das Fehlen einer FIFA-Lizenz. Echt Stars und Vereine sucht man vergebens. Den Makel macht "Sega Pocket Club Manager" besonders durch eines wieder wett: die spektakulären Spiele. Was bei anderen Fußballmanagern gerne übersprungen wird, ist hier ein Highlight. Die witzigen Spieler mit ihren übergroßen Köpfen stellen so manche Anime-Serie in den Schatten, besonders dann, wenn ihre Spezialfähigkeiten aktiviert werden. Realistisch ist das zwar nicht, aber schön anzusehen. Das kostenlose Spiel ist für jeden Fußballfan einen Blick wert. Erschienen ist es für iOS und Android.

"Badland Brawl"

"Badland Brawl" von Frogmind Games ist ein spaßiger Mix aus verschiedenen Genres. Tower Defense, Kartenspiel und Angry Birds verschmelzen zu einem kurzweiligen Erlebnis, das bislang einzigartig auf iOS und Android sein dürfte. Zwei Türme stehen sich gegenüber. Ziel ist es, den jeweils anderen zum Einsturz zu bringen. Dazu ziehen die Spieler Karten, die ihnen Angriffe ermöglichen. In den meisten Fällen sind das kleine Wesen und Monster, die auf der Ebene zwischen den Türmen Richtung Ziel marschieren und dabei alles attackieren, was sich ihnen in den Weg stellt.

Den Clou haben sich die Entwickler bei "Angry Birds" geborgt. Die Kampfeinheiten marschieren nicht einfach drauf los, sondern werden mit einem Katapult in den Kampf geschleudert. Das ermöglicht eine zusätzliche taktische Komponente. Flach abgeschossene Einheiten stellen sich den Feinden direkt in den Weg. Andere Angreifer können aber auch direkt über die Verteidiger auf den gegnerischen Turm geschleudert werden. Das Spiel ist kostenlos erhältlich.

"Grimvalor"

Menschen auf der Suche nach einer Herausforderung fanden mit der "Dark Souls"-Reihe knallhartes Rollenspiel-Futter. Direlight Games haben sich bei "Grimvalor" stark von "Dark Souls" inspirieren lassen. Sie transportieren das Gefühl des düsteren Fantasy-Spiels auf iOS. Dazu setzen sie auf einen 2D-Plattformer im Stil von "Castlevania".

"Grimvalor" ist bockschwer, lässt sich aber gut per Touchscreen steuern. Zahlreiche Monster warten darauf, ihrem Schöpfer gegenüber zu treten, falls der Spieler das nicht vor ihnen tut. Viele Tode müssen im Verlauf des Spiels gestorben werden, doch statt des Frusts wächst der Ehrgeiz, es doch weiter zu schaffen. Kenner der "Dark Souls"-Reihe werden hier sehr viele Elemente wiedererkennen und können sich über eine Herausforderung für unterwegs freuen. Im Appstore kostet "Grimvalor" 7,99 Euro.

"Layton: Geheimnisvolles Dorf"

Er ist vielleicht der größte Detektiv der Videospielgeschichte: Professor Layton prägte den Nintendo DS mit seinen Abenteuern. Sein erster Fall kriegt jetzt ein HD-Remake für Android und iOS. "Layton: Geheimnisvolles Dorf" von Level-5 führt den Professor und seinen Gehilfen Luke in das Örtchen Saint-Mystère. Dort hinterließ ein verstorbener Baron ein reiches Erbe. Bedingung dafür: Den Goldenen Apfel finden, der irgendwo in dem Dorf versteckt ist.

Layton begibt sich auf die Spurensuche und stellt schnell fest, dass die Bewohner des Ortes große Rätselliebhaber sind. Sie rücken Informationen nur raus, wenn Layton zuvor ihre Aufgaben löst. Dazu gehören Mathe- und Logikaufgaben, Puzzle und Schieberätsel, aber auch Trickfragen. Zwischen den über 100 Aufgaben entspinnt sich eine amüsante Geschichte, die mit charmanten Zeichentricksequenzen aufgelockert wird. Wer Rätsel mag und Layton noch nicht kennt, sollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben. 10,99 Euro scheinen viel für eine App, sind es hier aber auf jeden Fall wert.

