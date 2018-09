Milliardendeal schafft neuen Musikradio-Riesen in den USA

New York/Oakland. Im amerikanischen Musikradio-Markt entsteht ein neues Schwergewicht durch einen Milliardendeal.

Der vor allem auf Satelliten-Übertragungen spezialisierte Konzern SiriusXM will das Internet-Radio Pandora kaufen. SiriusXM will den Kaufpreis komplett in eigenen Aktien zahlen und bewertet Pandora insgesamt mit rund 3,5 Milliarden Dollar, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

SiriusXM kommt auf 36 Millionen Kunden in Nordamerika und Pandora auf 70 Millionen aktive Nutzer. Das Geschäft von beiden ist aber unter Druck, weil Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music populärer werden. Pandora versuchte zuletzt nach dem Abwandern von Millionen Nutzern, das Geschäft um einen eigenen Streaming-Dienst zu erweitern. Dafür kaufte die Firma die Reste des gescheiterten Spotify-Konkurrenten Rdio auf.

SiriusXM hofft, mit Hilfe von Pandora stärker auch außerhalb des Autos zu wachsen, wo Sender der Firma oft gehört werden. Der Konzern hatte sich bereits im vergangenen Jahr für 480 Millionen Dollar mit 19 Prozent an Pandora beteiligt.

Das von SiriusXM nun vorgeschlagene Aktientausch-Verhältnis entspreche einer Bewertung von 10,14 Dollar je Pandora-Aktie, hieß es. Ins Wochenende war das Papier mit einem Kurs von 9,09 Dollar gegangen. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht: Die Vereinbarung räumt Pandora die Möglichkeit ein, anderweitig ein höheres Angebot einzuholen.

Die Anleger zeigten sich zunächst skeptisch: Die Aktie von SiriusXM fiel im frühen US-Handel am Montag um gut sechs Prozent. Entsprechend blieb auch der Kurs von Pandora mit Montag mit 9,49 Dollar (plus 4,35 Prozent) unter der von SiriusXM genannten Preismarke.

