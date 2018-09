iPhone XS und XS Max: Die wichtigsten Fragen zum Verkaufsstart

Berlin. An diesem Freitag ist Feiertag für Apple-Fans: Die neuen Modelle XS und XS Max werden dann offiziell veröffentlicht. Die erste Vorbestellungswelle ist durch. Alles über Preise, Lieferzeiten und Erfolgschancen für Spontankäufe am Freitag.

Wo kann ich das iPhone XS und XS Max kaufen?

Das ist schwer zu sagen. Die erste Vorbestellwelle ist durch, im offiziellen Apple-Online-Shop kann erst ab Freitag wieder vorbestellt werden – die Lieferzeiten sind dann für Ende September/Anfang Oktober angegeben.

Gleichzeitig wird es auch ein Kontingent in den Apple Stores in vielen Städten geben. Allerdings gilt hier: Was weg ist, ist weg. Für gewöhnlich reihen sich schon lange vor der morgendlichen Öffnung der Geschäfte die ersten Apple-Fans ein, um ein Gerät abzustauben. Damit hängt es an der Nachfrage: Sollten viele die neuen Geräte haben wollen, wird es eng.

In den vergangenen Jahren hatten dafür viele Mobilfunkanbieter auch in den Tagen nach dem Erscheinen noch Geräte vorrätig. Haken an der Sache: Wer ein neues iPhone will, muss seinen Vertrag verlängern oder einen neuen abschließen.

Große Fachmärkte wie Saturn und Media Markt haben Kontingente. Was geht: Auch hier Glücksspiel. Immerhin: Auf den Websites der großen Anbieter können Interessierte hecken, ob noch welche im Markt in der Nähe verfügbar sind.

Wie hoch sind die Preise für das neue iPhone?

Wer einen Vertrag abschließt, zahlt je nach Auswahl bei den diversen Mobilfunkanbietern. Je teurer und besser der Vertrag, umso günstiger das iPhone. So kann man beim Tarif Vodafone Black das neue iPhone für einen Euro bekommen – zahlt dann aber auch 200 Euro im Monat.

Das iPhone XS hat die gleichen Preise wie der Vorgänger, das iPhone X: Mit 64 Gigabyte werden 1149 Euro inklusive Mehrwertsteuer fällig, 256 GB kosten 170 Euro mehr, das größere Modell (512 GB) schlägt mit 1549 Euro zu Buche. Wer die Max-Variante bevorzugt, bezahlt in den drei Preisklassen jeweils 100 Euro mehr.

Die neuen iPhones kommen mit iOS 12, das auch Besitzer älterer Modelle laden können . Die neue Funktion der neuen Geräte – eine automatisierte Notruffunktion – wird von der Polizei bereits kritisiert. Eine neue Apple Watch ist ebenfalls ab Freitag erhältlich. (ses)