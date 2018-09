Apple Keynote 2018: Alles Wichtige zur Präsentation

Es ist wieder soweit: Bei Apple steht die nächste Keynote an. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Produkt-Präsentation des Jahres.

Cupertino. Am 12. September richtet sich der Blick vieler Apple-Fans ins australische Cupertino. Denn wieder einmal wird das wertvollste Unternehmen der Welt seine neuesten Produkte vorstellen. Zugegeben, so spannend wie früher, als Steve Jobs zum ersten Mal neue iPhone-Serien vorgestellt hatte, war und ist es längst nicht mehr.

Aber trotzdem geht von diesem Tag, der traditionellerweise im September liegt, eine gewisse Magie aus. Das liegt vor allem am neuen iPhone, das den Gerüchten zufolge auf der diesjährigen Keynote vorgestellt wird.

Die wichtigsten Informationen zur Apple Keynote 2018

Aber auch andere Produkte wie das iPad oder die Apple Watch werden mit Spannung erwartet. Und Apple hüllt sich wie immer in Schweigen. Ein paar Informationen sind bereits bekannt – die wichtigsten haben wir für Sie zusammengefasst.

Wann findet die Apple Keynote statt?

Die nächste Präsentation findet am 12. September, 10 Uhr (Ortszeit) statt. In Deutschland ist es dann 19 Uhr (MESZ). Wie auch in den vergangenen Jahren wird Apple-Chef Tim Cook die neuen Produkte der Welt zeigen.

Wo findet die Apple Keynote statt?

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch diese Show im neuen Hauptquartier stattfinden, das vom Aussehen an ein Raumschiff erinnert. Und auch wenn Tim Cook im Mittelpunkt steht, wird man sich an Steve Jobs erinnern. Schließlich findet die Keynote im „Steve Jobs Theater“ statt. 1000 Besucher haben hier Platz.

Steve Jobs präsentierte 2007 das erste iPhone.

Wo kann ich die Apple Keynote im Livestream sehen?

Die Präsentation findet unter einem großen Medienrummel statt. Die ersten Einladungen sind bereits verschickt worden. Auch Apple bietet einen Livestream auf seiner Internetseite an. Ab etwa 19 Uhr (MESZ) können deutsche Fans des Unternehmens die Keynote verfolgen.

Wird das neue iPhone auch vorgestellt?

Es wird damit gerechnet, dass Apple sein neues iPhone XS vom Stapel lässt. Das Gerät wäre Nachfolger das iPhone X, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Spannend wird dabei sein, ob Apple endgültig auf die Gesichtserkennung (Face-ID) setzt. Zudem wird mit der neuen Apple Watch Series 4 gerechnet.

Und bleibt es nicht: Auf diese weiteren Neuheiten können sich Fans noch freuen.

So lief die Keynote 2017

So spannend wie die Keynote im vergangenen Jahr dürfte die diesjährige allerdings nicht werden. Damals stand der Konzern unter Druck, im zehnten Jubiläumsjahr des iPhone, ein besonders rundumerneuertes Gerät zu präsentieren.

Mit dem iPhone X sorgte Apple dann auch für Taten – und Befriedigung bei den Apple-Jüngern. Allerdings mussten sie wochenlang warten, bis sie das iPhone X in den Händen hielten.

Darüber hinaus wurden auch noch die iPhone-Modelle 8 und 8 Plus vorgestellt. Bei bei beiden Geräten blieb das Design relativ gleich. (bekö)